毎朝がカフェ気分に変わる贅沢体験！ボタンひとつで本格エスプレッソが楽しめる【デロンギ】全自動コーヒーマシンがAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
自宅で手軽に本格コーヒーを！ワンタッチで淹れたてが味わえる【デロンギ】コーヒーマシンをAmazonでチェック！
エスプレッソの旨味とドリップのすっきりした後味を融合した日本限定の特別なレギュラーコーヒー機能。芳醇な香りと旨味を味わえる。コーヒーをハンドドリップのように蒸らしながら間欠抽出を行い、芳醇な香りと旨味を凝縮。すっきりとした「深蒸しレギュラーコーヒー」が楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
ボタン１つで挽きたての本格コーヒーを。水・豆量も選んだメニューごとに最適量を自動で設定。豆を挽くところから、抽出・洗浄まで、ボタンひとつでスムーズ。
ミルクフロッサーでふわふわのミルクも簡単に。ミルクフロッサーのスチームでミルクを泡立てれば、カフェで飲むような ふわふわミルクも簡単。カプチーノやカフェラテに最適なミルクを作れる。
→【アイテム詳細を見る】
高さ調整や同時2杯抽出可能な抽出口があり、2杯分のコーヒーを同時に抽出することができるので、数名のお客様をおもてなしするのにも最適。カップの高さにあわせて抽出口の高さを調節できるので、ショートからロングのコーヒーメニューもお手のもの。
自宅で手軽に本格コーヒーを！ワンタッチで淹れたてが味わえる【デロンギ】コーヒーマシンをAmazonでチェック！
エスプレッソの旨味とドリップのすっきりした後味を融合した日本限定の特別なレギュラーコーヒー機能。芳醇な香りと旨味を味わえる。コーヒーをハンドドリップのように蒸らしながら間欠抽出を行い、芳醇な香りと旨味を凝縮。すっきりとした「深蒸しレギュラーコーヒー」が楽しめる。
ボタン１つで挽きたての本格コーヒーを。水・豆量も選んだメニューごとに最適量を自動で設定。豆を挽くところから、抽出・洗浄まで、ボタンひとつでスムーズ。
ミルクフロッサーでふわふわのミルクも簡単に。ミルクフロッサーのスチームでミルクを泡立てれば、カフェで飲むような ふわふわミルクも簡単。カプチーノやカフェラテに最適なミルクを作れる。
→【アイテム詳細を見る】
高さ調整や同時2杯抽出可能な抽出口があり、2杯分のコーヒーを同時に抽出することができるので、数名のお客様をおもてなしするのにも最適。カップの高さにあわせて抽出口の高さを調節できるので、ショートからロングのコーヒーメニューもお手のもの。