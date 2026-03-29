◇第56回 高松宮記念（2026年3月29日 中京競馬場）

スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」は単勝1番人気のサトノレーヴが制し、史上2頭目となる高松宮記念連覇を飾った。鞍上のルメールは同レース初制覇。2着は15番人気のレッドモンレーヴ、3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。

配当金は単勝9番で1番人気の350円、馬連は6―9で1万1220円、馬単は9―6で1万5510円、3連単は9―6―8で666番人気の24万5730円、3連複は6―8―9で5万6010円となった。

レースは予想通りインビンシブルパパとピューロマジックが引っ張る展開。サトノレーブは中段に構えた。迎えた直線で馬群からサトノレーブが抜け出すと、そのまま圧巻の加速で先頭に立ち連覇のゴールを駆け抜けた。2万9000人を超える観衆は、王者の貫禄のスピードに騒然。引退レースでサトノレーブと人気を分けたナムラクレアは6着だった。

▼高松宮記念 古い競馬ファンはいつまでも2000メートルG2「高松宮杯」時代にノスタルジーを感じている。ハイセイコー、トウショウボーイ、オグリキャップなどが勝ち馬に名を連ねる。1996年、1200メートルのG1に。98年「高松宮記念」に改称された。