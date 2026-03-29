信州Ariesが圧倒的な強さで連覇達成！ JAぎふにストレート勝利【Vリーグ女子ファイナル】

29日（日）に2025-26シーズン V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのファイナルが行われ、信州ブリリアントアリーズとJAぎふリオレーナが対戦した。

昨季のVリーグ女王である信州Ariesはレギュラーシーズン（RS）を27勝1敗の1位で終え、プレーオフに進出した。セミファイナルではRS4位のフォレストリーヴズ熊本にストレート勝利。連覇をかけて、このファイナルに進出した。一方のJAぎふは22勝6敗のRS2位でプレーオフへ。セミファイナルではRS3位のカノアラウレアーズ福岡にストレートで勝利し、ファイナルへ進んだ。

第1セットは中盤まで拮抗した展開となるも、終盤にかけて信州Ariesがリードを奪う。20点以降、連続得点を決めた信州Ariesは勢いそのままに第1セットを取る。

続く第2セットも終始、一進一退の攻防に。一時、JAぎふが前に出る場面もあったが、このセットも20点以降に信州Ariesが抜け出す。信州Ariesは接戦の第2セットを制し、勝利に王手をかけた。

第3セットは波に乗る信州Ariesが出だしから先行する。中盤から終盤にかけて徐々にその差を広げた信州Aries。粘るJAぎふを振り切り、第3セットを取った。

プレーオフのファイナルでストレート勝利を飾った信州AriesはVリーグ女子で連覇を達成。シーズンを通して圧倒的な強さを見せた。

■試合結果

信州ブリリアントアリーズ 3-0 JAぎふリオレーナ

第1セット 25-19

第2セット 25-22

第3セット 25-19