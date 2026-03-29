お笑いトリオ・ネルソンズが２８日、テレビ東京「ゴッドタン」で、実はドッキリ番組は「ＮＧを出している」という事実を打ち明け、スタジオのおぎやはぎらを驚かせた。

この日は人気企画「腐り芸人セラピー」でネルソンズが登場。ハライチ岩井、インパルス板倉、平成ノブシコブシ徳井から助言を受ける事になった。

その中でイジられるのが嫌だという青山フォール勝ちが和田まんじゅうへ「お前がもっとイジられれば。ドッキリＮＧにしないで全部やれば」と言ったことから、スタジオは「ドッキリＮＧなの？」と驚く声が。

和田は消え入りそうな声で「一応…」というとおぎやはぎや劇団ひとりは「めちゃくちゃドッキリじゃん！」「一番受けるだろ」などの声が相次いだ。

和田は「本当にビビり。本当に怖いんです」と訴えるも、おぎやはぎらは「だから面白いんじゃん」と指摘。和田は「でもぼくはやります。ＮＧと言っても通らない。でもこっちは本気でＮＧ出してます」と青山もＮＧを出しているとした。

おぎやはぎは、和田のキャラクターは「イッテＱ」でも生きるのでは？などと助言するも、青山は「和田は海外も行きたくないと…」と暴露。和田は「パクチーとか（食べられない）」とショボン。スタジオからは「パクチー食えよ！」の猛ツッコミが上がっていた。