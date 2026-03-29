爆笑問題田中裕二（61）が29日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。巨人の開幕投手で新人選手勝利を飾った竹丸和幸について自分の父親との関係について語った。

番組冒頭で、相方の太田光が「田中さん、機嫌いいんじゃないですか、竹丸ちゃんがけっこう」と振ると田中は「竹丸ちゃんは、鷺宮製作所から巨人に入った、プロ野球の話ですけどね」と応じた。さらに「鷺宮製作所は、ウチの親族がやってる。ウチの親父も関わっていた」と語った。太田は「オヤジになぁ、見せたかったろ」とツッコミを入れた。田中は「まあ、そうね、オヤジはもういないので」と話した。太田が「オヤジ、生きてたら大喜び」とつぶやいた。

田中は「大喜びだろうな…でも、プロ野球はそんなに興味のなかった人なので、どこまでのってくるかね」などと話していた。太田は「でも、鷺宮製作所に関しては…」と振ると田中は「だって（鷺宮製作所の）創設からいるんだから、会社の。社会人野球の強豪でね」と説明して、太田も「ドライチでジャイアンツ入って開幕投手ですよ」と自慢するように話した。

田中は「それこそ60何年ぶりに」と球団史上64年ぶりの新人投手の開幕投手勝利の快挙について語り、太田が「大勝利だよな」と漫才コンビならではの妙で会話を成立させた。田中は「勝ったんですよ。本当に開幕は最高だったんですよ」と感慨にふけっていた。