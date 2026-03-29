ハンモックでくつろぐ猫ちゃんの姿が、想像の斜め上を行くスタイルだと注目を集めています。話題の投稿は1万1000件以上の「いいね！」を獲得し「優雅なひとときをお過ごしの様子ですね」「合ってますよね？って顔がいい」「優雅すぎて笑いましたすみません」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ハンモックでくつろいでいた猫→人間のように使いこなす『まさかの光景』】

思わず突っ込みたくなる独特なポーズ

Threadsアカウント「Cattastic」に投稿されたのは、ハンモックの使い方がおもしろい猫ちゃんです。投稿された写真には、ハンモックに揺られている猫ちゃんの姿が。しかし、そのポーズは私たちがよく知る「丸まって寝る」ものではなく、片肘を突いて、まるで人間のようにくつろいでいるのです。その姿には、投稿者さんも思わず「いや、使い方…」とツッコミを入れてしまったといいます。

投稿に登場した猫ちゃんは、普段からハンモックが大好きだそうです。時には同居している猫ちゃんと仲良くぎゅうぎゅうになって乗ることもあるのだとか。また、ひとりで前足も後ろ足も伸ばして、悠々と使いこなすこともあるといいます。ハンモックでのびのびと過ごす姿が、とても愛らしい猫ちゃんでした。

あまりに優雅な佇まいにThreadsユーザーも爆笑

ハンモックを使いこなす猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「話きこうか？のポーズですね」「中に人が入ってる説」「前世は絶対人間だわね！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「Cattastic」では、猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Cattastic」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。