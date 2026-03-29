AI技術を生かしたバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOでタレント・くりえみが3月27日、自身のインスタグラムを更新し、三重・鈴鹿サーキットで開催中のF1・日本GPを観戦したことを報告した。



【写真】最新技術がぎっしり カウルを外して調整中のレッドブル

整備中のレッドブルの車体や、ホームストレートの様子、パドックのホスピタリティエリアの食事などの画像を掲載。英語で「初めてF1レースを観戦しました。会場には日本人がほとんどいなかったので、まるで異国にいるような気分でした」とコメントした。



28日にもインスタに画像を掲載し「暗号通貨取引所GATE Japanのご招待で人生初めてのF-1観戦に行きました。（この一年色々な取引所さんを利用させてもらって投資をしてきたけど、GATEさんはこれから利用させてもらおうと思っています）」と経緯を紹介。「そしてお恥ずかしながら人生初めてのF-1観戦だったのだけど、本当に奥が深すぎるスポーツで、観戦しながら調べ倒して今日もずっと調べています。こんなに頭を使うチーム戦のスポーツだとは本当にこれだけ生きてきて恥ずべきだと思うけど知らなくて、もっと早くに知りたかった！と思いました。」と“ニワカ”を自認しつつ、ハマりかけていることを明かした。



「これだけ大きな会社のスポンサーと興行がある祭典でとても華やかでしたが、私みたいな一般の人がこうして楽しんでる中でも裏で選手達はプレッシャーと緊張と不安と色んな覚悟でレースに臨んでいるんだと思うと、どういうスタンスでその場にいればいいのか何となく分からなくなりました」とさまざまな感情が渦巻いていた様子。爆音に驚きつつ「人生賭けて命を賭けてレースに賭けている、選手含めエンジニアチーム、チームのみなさん全てにリスペクトの気持ちが生まれました。」と新たな体験に感激していた。



（よろず～ニュース編集部）