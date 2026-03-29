田中碧がワンタッチでシュートを放ったが、惜しくもクロスバーに弾かれた

日本代表が見せた鮮やかなパスワークでゴールに迫った。

日本は現地時間3月28日にスコットランド代表と対戦。途中出場のFW伊東純也が後半39分に決めたゴールが決勝点となり、1-0で勝利を収めた。

得点シーンは1回だけだったが、ゴールを予感させる場面は他にも作り出した。前半38分にはMF鈴木唯人がエリア内へ走り込んだMF佐野航大に優しくパスを送り、こぼれ球をMF田中碧がワンタッチでシュートを放つと、ボールは相手GKの頭上を抜いたが惜しくもクロスバーに弾かれた。

この日の先発にはこれまで一緒にプレーする機会がそれほど多くなかった選手たちの名前が並んだが、そのなかでもうまく連携したプレーを披露した。

SNS上では「選手層が厚い」「あまり一緒にやったことがないメンバーが多いなかでこのクオリティの連携が出せたのは、さすが」といった声や、際どいシュートを放った田中について「惜しかった」「なんでクラブで試合出れてないのか全くわからない」「調子良さそう」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）