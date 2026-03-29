篠田麻里子、「かねてよりお付き合いさせていただいております方」との再婚を発表
AKB48元メンバーで女優の篠田麻里子が29日にInstagramを更新。再婚を発表した。
【写真】篠田麻里子、文書で再婚を発表
投稿の中で篠田は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」とコメント。続けて「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」とつづり「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております」とファンや関係者にメッセージを贈っている。
■篠田麻里子（しのだ まりこ）
1986年3月11日、福岡県生まれ。2006年よりAKB48のメンバーとして活躍し、中心メンバーとして人気を集める。グループ卒業後は、モデルや俳優として幅広く活動を展開。4月からは水崎綾女、矢吹奈子と共に主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系）がスタートする。プライベートでは2019年2月に結婚し、翌年4月に第一子となる女児を出産。2023年3月には離婚を発表していた。
引用：「篠田麻里子」Instagram（@shinodamariko3）
【写真】篠田麻里子、文書で再婚を発表
投稿の中で篠田は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」とコメント。続けて「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」とつづり「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております」とファンや関係者にメッセージを贈っている。
■篠田麻里子（しのだ まりこ）
1986年3月11日、福岡県生まれ。2006年よりAKB48のメンバーとして活躍し、中心メンバーとして人気を集める。グループ卒業後は、モデルや俳優として幅広く活動を展開。4月からは水崎綾女、矢吹奈子と共に主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系）がスタートする。プライベートでは2019年2月に結婚し、翌年4月に第一子となる女児を出産。2023年3月には離婚を発表していた。
引用：「篠田麻里子」Instagram（@shinodamariko3）