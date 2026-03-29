『岩元先輩ノ推薦』7月放送 石田彰ら追加キャスト3人発表 新PVでボイス解禁【コメントあり】
テレビアニメ『岩元先輩ノ推薦』のPV第2弾が公開され、7月から放送されることが発表された。追加キャストとして、橘城某居役は石田彰、奥秋雄弐役は福西勝也、青沼静馬役は永塚拓馬が務める。あわせて、放送応援ビジュアルが公開された。
【画像】天使なの？石田彰が演じる『岩元先輩ノ推薦』橘城某居
放送応援ビジュアルは、岩元・原町・天羽の3人がこちらにほほ笑むビジュアルとなっている。
PV第2弾は、1910年代…大日本帝国陸軍により超常現象を収集・研究する機関が設立された、陸軍栖鳳中学校。各地で発生する超常現象は特殊能力をもつ人間によるものだと考える岩元は「正しい使い方を知れば、きっと人の為に生きられる」と能力者たちと向きあい、時に戦いに身を投じていく。彼らが出会う怪奇現象の数々。一体どのような超常現象で、なぜ起きるのか。追加キャストの声とキャラクターの姿もPVでは確認することができる。
本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタートした椎橋寛氏による同名漫画が原作。
物語の舞台は、1910年代の日本。 陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼橘城某居（CV：石田彰）
栖鳳中学の学園長。天使のような見た目で謎が多い人物。学園長室には美味しい紅茶がたくさんある。岩元を寵愛しており、彼に各地の調査を命じ指令を出している。
【石田彰 コメント】
1910年代という時代は程好く霞がかったイメージで､作品で描かれているようなミステリアスな事件の数々や､陸軍中学寮生という耽美さもうっすら感じる特殊環境や､外国とのパワーバランスの違いも取り込める懐の深さがある時代設定なのだなと感じます。様々な個性的な能力者の登場による話のバリエーションの豊富さに､岩元胡堂のストイックさの魅力と､見所も多々ありますのでぜひアニメ版もお楽しみください。
▼奥秋雄弐（CV：福西勝也）
栖鳳中学四年生。生徒会副会長。岩元の先輩であり彼と同じく超常現象を調査している。粗暴な振舞いが目立つ人物で岩元とは正反対だが、なんだかんだ仲は悪くない。
【福西勝也 コメント】
奥秋雄弐は、破茶滅茶な人です。 登場人物それぞれが多様な形の美しき棘を持つこの作品。その中でもとりわけ粗雑で、乱暴で、奇天烈な棘を持つ男です。 それに相対する時ばかりは、凛とした岩元先輩の眉根も、よくその佇まいを歪ませます。良い言い換えをすれば、彼だからこそ引き出せる一面があるということ。 そんな破茶滅茶な人を、滅茶苦茶に楽しく演じています。 何卒応援のほど、よろしくお願いいたします。
▼青沼静馬（CV：永塚拓馬）
指令を受け岩元が調査に向かった「黒イ雪ノ降ル村」で出会う不思議な少年。地下牢のような石垣の中で一人暮らす彼と「黒イ雪」との繋がりは如何に…。
【永塚拓馬 コメント】
青沼静馬役を務めさせていただく事になりました。永塚拓馬です。見目麗しい美少年、美少女達が沢山登場する岩元輩ノ推薦ですが、静馬はその中にいても、思わず目を惹いてしまうほどに、とても“美しい”少年です。桜のような儚さと内に秘めてきた想い。彼の大事な核はそこにあると感じているので、特にそこの部分を意識しながら大切に演じさせていただきました。椎橋先生が描き出す大正浪漫溢れる美麗な世界。僕も放送を楽しみにしています。それでは、栖鳳中学でお会いしましょう！
【画像】天使なの？石田彰が演じる『岩元先輩ノ推薦』橘城某居
放送応援ビジュアルは、岩元・原町・天羽の3人がこちらにほほ笑むビジュアルとなっている。
PV第2弾は、1910年代…大日本帝国陸軍により超常現象を収集・研究する機関が設立された、陸軍栖鳳中学校。各地で発生する超常現象は特殊能力をもつ人間によるものだと考える岩元は「正しい使い方を知れば、きっと人の為に生きられる」と能力者たちと向きあい、時に戦いに身を投じていく。彼らが出会う怪奇現象の数々。一体どのような超常現象で、なぜ起きるのか。追加キャストの声とキャラクターの姿もPVでは確認することができる。
物語の舞台は、1910年代の日本。 陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼橘城某居（CV：石田彰）
栖鳳中学の学園長。天使のような見た目で謎が多い人物。学園長室には美味しい紅茶がたくさんある。岩元を寵愛しており、彼に各地の調査を命じ指令を出している。
【石田彰 コメント】
1910年代という時代は程好く霞がかったイメージで､作品で描かれているようなミステリアスな事件の数々や､陸軍中学寮生という耽美さもうっすら感じる特殊環境や､外国とのパワーバランスの違いも取り込める懐の深さがある時代設定なのだなと感じます。様々な個性的な能力者の登場による話のバリエーションの豊富さに､岩元胡堂のストイックさの魅力と､見所も多々ありますのでぜひアニメ版もお楽しみください。
▼奥秋雄弐（CV：福西勝也）
栖鳳中学四年生。生徒会副会長。岩元の先輩であり彼と同じく超常現象を調査している。粗暴な振舞いが目立つ人物で岩元とは正反対だが、なんだかんだ仲は悪くない。
【福西勝也 コメント】
奥秋雄弐は、破茶滅茶な人です。 登場人物それぞれが多様な形の美しき棘を持つこの作品。その中でもとりわけ粗雑で、乱暴で、奇天烈な棘を持つ男です。 それに相対する時ばかりは、凛とした岩元先輩の眉根も、よくその佇まいを歪ませます。良い言い換えをすれば、彼だからこそ引き出せる一面があるということ。 そんな破茶滅茶な人を、滅茶苦茶に楽しく演じています。 何卒応援のほど、よろしくお願いいたします。
▼青沼静馬（CV：永塚拓馬）
指令を受け岩元が調査に向かった「黒イ雪ノ降ル村」で出会う不思議な少年。地下牢のような石垣の中で一人暮らす彼と「黒イ雪」との繋がりは如何に…。
【永塚拓馬 コメント】
青沼静馬役を務めさせていただく事になりました。永塚拓馬です。見目麗しい美少年、美少女達が沢山登場する岩元輩ノ推薦ですが、静馬はその中にいても、思わず目を惹いてしまうほどに、とても“美しい”少年です。桜のような儚さと内に秘めてきた想い。彼の大事な核はそこにあると感じているので、特にそこの部分を意識しながら大切に演じさせていただきました。椎橋先生が描き出す大正浪漫溢れる美麗な世界。僕も放送を楽しみにしています。それでは、栖鳳中学でお会いしましょう！
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