『真夜中ハートチューン』第2期制作決定ビジュアル＆特別映像公開 夕日に向かって海辺を走るヒロインたち
テレビアニメ『真夜中ハートチューン』のメインキャスト5人が登壇する「最終回放送記念ステージ〜いっしょに“声春”しませんか？〜」が29日、東京ビッグサイトにて行われた『AnimeJapan 2026』内のNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブースで開催され、第2期制作決定ビジュアルと特別映像が公開された。
【画像】エモい色合い…『真夜中ハートチューン』第2期制作決定特別映像場面カット
特別映像では、第12話でヒロインたちが夕日を見上げて「とってもきれい」と呟くシーンから第2期制作決定ビジュアルにつながる放送部のその後を想像させる情緒あふれる映像となっており、ビジュアルには輝く夕日に向かって海辺を走る楓林高校放送部のヒロインたちが描かれている。
安田陸矢（山吹有栖役）、瀬戸桃子（井ノ華六花役）、大久保瑠美（日芽川寧々役）、鈴代紗弓（霧乃イコ役）、伊藤美来（雨月しのぶ役）のメインキャストが勢ぞろいし、最終話放送を終えたばかりのキャスト陣による熱量あふれる振返りトークを繰り広げた。
ステージ内の企画コーナーは、Soalaが歌うエンディングテーマの楽曲名からつけられた「声の軌跡コーナー」になぞらえ、メインキャスト陣がキャラクターの「夢」にまつわる企画にチャレンジした軌跡を振返り、安田の「ヒット祈願！山吹有栖の真夜中夢登山〜みんなの夢はこの山吹が叶える！〜」の富士登山チャレンジや「歌手」を目指す井ノ華六花役を務める瀬戸のギター弾き語りチャレンジ、「声優」を目指す日芽川寧々役を務める大久保が母校に潜入した「声優専門学校へ潜入！『声優になりたい！』夢を応援しよう！」企画の思い出を振返り返った。
そして「VTuber」を目指す霧乃イコ役の鈴代はステージ上で「VTuberのゲーム配信やってみたをやってみた」企画で、安田とともに実際にゲーム実況にチャレンジ。また「アナウンサー」を目指す雨月しのぶ役の伊藤もアニメ第5話の再現として公式Xにてアニメファンから募集した告白を代行して読み上げる「リアル告白代行」を実施した。
【画像】エモい色合い…『真夜中ハートチューン』第2期制作決定特別映像場面カット
特別映像では、第12話でヒロインたちが夕日を見上げて「とってもきれい」と呟くシーンから第2期制作決定ビジュアルにつながる放送部のその後を想像させる情緒あふれる映像となっており、ビジュアルには輝く夕日に向かって海辺を走る楓林高校放送部のヒロインたちが描かれている。
ステージ内の企画コーナーは、Soalaが歌うエンディングテーマの楽曲名からつけられた「声の軌跡コーナー」になぞらえ、メインキャスト陣がキャラクターの「夢」にまつわる企画にチャレンジした軌跡を振返り、安田の「ヒット祈願！山吹有栖の真夜中夢登山〜みんなの夢はこの山吹が叶える！〜」の富士登山チャレンジや「歌手」を目指す井ノ華六花役を務める瀬戸のギター弾き語りチャレンジ、「声優」を目指す日芽川寧々役を務める大久保が母校に潜入した「声優専門学校へ潜入！『声優になりたい！』夢を応援しよう！」企画の思い出を振返り返った。
そして「VTuber」を目指す霧乃イコ役の鈴代はステージ上で「VTuberのゲーム配信やってみたをやってみた」企画で、安田とともに実際にゲーム実況にチャレンジ。また「アナウンサー」を目指す雨月しのぶ役の伊藤もアニメ第5話の再現として公式Xにてアニメファンから募集した告白を代行して読み上げる「リアル告白代行」を実施した。
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