お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が28日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による休養の間、苦戦していた代打MCを明かした。

若林は同ラジオや、テレビ東京系「あちこちオードリー」などの代打MCに改めて感謝し「あちこちオードリーだと、向井（慧）くん、山ちゃん（山里亮太）、平子（祐希）さん、狩野（英孝）くん。これはあちこちオードリーで言ったんだけど、俺より面白くするのやめてほしかった。やっぱり。今言った人たちってキャリアある人たちじゃん。それぐらいわからないかなって思う」と、代打MCの進行ぶりを褒めながらも複雑な胸中を語った。

若林は「基本的に俺を超えていくわけ。希少度も、刺激も込みでだよ。当然実力的にも“若林より面白い”って評判にたどり着くだろうなって思ったメンバーだけど、1人だけ苦戦してたのが『しくじり先生』の（平成ノブシコブシ）吉村なの」と暴露し、相方の春日俊彰を笑わせた。

若林は「吉村くんが、『しくじり』の俺がいない収録の直後にLINEきて、『ちょっと若様、本当に早く戻ってきてくれ』と。吉村なりの優しさだと思ってたの。そういう優しさするじゃん」と語った。

春日も吉村の優しさについて「“現場はそんなに滞りなく進んだけども、とはいえ若林さん”っていうね」と納得した。

若林は「“現場は滞りなく…”っていう感じだと思ってたら、今日会って、『本当に大変だった』って。ストレートに吉村さんがおっしゃってました」と後日談を語った。