高輪ゲートウェイシティ内の文化創造棟に伊藤園の茶殻入りアップサイクル製品「さらり畳」が99畳 未来の和を体感できる空間演出
伊藤園の茶殻入りのアップサイクル製品「さらり畳」が、「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」（東京都港区）内の文化創造棟「MoN Takanawa：The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）のイベントスペース「Tatami」で採用された。
3月25日、取材に応じた伊藤園の粟飯原剛（あいはら・たけし）広域法人営業本部担当課長は「海外の方も含め、広く日本の文化を知っていただきたい。伊藤園という名前のバリューを上げて、最終的には『お〜いお茶』にも還元されれば嬉しい」と語る。
「MoN Takanawa」のミッションが「100年先へ文化をつなぐ」であることから、「Tatami」は未来の和を体感できる空間として、「さらり畳」が99畳敷かれている。同スペースには「さらり畳」の見本や解説も置かれる。
伊藤園は、「お〜いお茶」を製造した際に出る茶殻を水分を含んだまま活用する「茶殻リサイクルシステム」を2001年に開始。「茶配合ボード」を畳床に使用した「さらり畳」は、アップサイクル製品の第1号として開発された。
「茶殻を乾かすとエネルギーを使い環境負荷がかかるため、濡れたまま応用している。『さらり畳』は茶殻の香りや消臭効果に着目して開発され、現在は旅館などで使われている」と説明する。
施設の開館日の3月28日から29日には、伊藤園と「MoN Takanawa」の共同主催で「畳びらき」として特別な茶会を実施。参加者はデジタルアートと和楽器の生演奏とともに、抹茶とスイーツを楽しめるようになっている。
4月にもイベントやワークショップを予定しており、今後も茶会などを毎月実施する予定。