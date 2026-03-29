◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、２馬身差をつけて史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続くＧ１連勝となった。同騎手はＪＲＡ・Ｇ１完全制覇へ、残るは大阪杯と朝日杯ＦＳ。４月５日の大阪杯は有力馬のレーベンスティールとのコンビで臨む。勝ち時計の１分６秒３は２０１６年にビッグアーサーがマークした１分６秒７を上回るレースレコードとなった。

同馬は昨年の最優秀スプリンター。昨年の香港スプリント（９着）以来３か月半ぶりの実戦で、昨年の同レース以来の勝利。堀調教師はキンシャサノキセキでの２０１０、１１年以来、２度目の連覇。安田隆行調教師を上回り、単独最多の４勝目とした。

１５番人気のレッドモンレーヴ（酒井学騎手）が２着。７番人気のウインカーネリアン（三浦皇成騎手）が３着に続いた。

クリストフ・ルメール騎手（サトノレーヴ＝１着）「改めて本当に強かったです。直線を向いて自分でハミを取りましたし、手前を替えたし、その後は速さが出ていましたね。

（前半が速いペースだった。スタート、道中の手応えは）スタートは良かったですね。好きなポジションを取れました。速いペース（になる）と思っていたので、ミドルポジションから全然、心配していなかった。コーナーで息が入りましたので、自分のリズムで走れましたので、直線に入ってから、よく走りました。

（サトノレーヴの強さは）トップレベルのスプリンターですね。海外でもいい結果を出しました。経験もたくさんあります。フィジカルも本当にスプリンターな体ですね。今年もＧ１レベルでいい結果を出せると思います。

（ルメール騎手はフェブラリーＳに続くＧ１連勝）よかったですね。Ｇ１を２つ勝ったので、特に高松宮記念は僕は初めてです。ちょっと時間はかかりましたけど、チャンスはそんなになかったですから、きょうは強い馬で勝つことができました。本当にうれしいです。ありがとうございます」