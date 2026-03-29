『ルパパト』27話が配信 伝説のエアロビ回にファン歓喜「朝ドラ俳優の黒歴史」
東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第27話「言いなりダンシング」の配信がスタートした。
【動画】配信された『ルパパト』27話 伝説のエアロビ回
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
「いいなりダンシング」では、ギャングラー怪人ピョードルが出現。ルパンレンジャーが応戦するが、ピョードルはヒョロヒョロの見た目に反してかなり強く、透真（濱正悟）らは吹っ飛ばされてしまう。翌日、透真は古武術の創始者だという男に声をかけられる。無理矢理弟子入りさせられた透真の前に、師範代として現れたのは咲也（横山涼）だった。先輩風を吹かす咲也に、次第にイライラする透真。そんな中、咲也は創始者の男から、ある使いを頼まれ…。
同話では、言葉だけでいいなりさせるルパンコレクションを使うギャングラーが登場。ただ、させた行為が古武術と称したエアロビクスで高い月謝を払わせるという行為だった。さらに、直前に放送されたのは『仮面ライダービルド』第47話「ゼロ度の炎」。猿渡一海が心火を燃やして戦い、そして消滅する感動回で平成仮面ライダーシリーズの中でも神回として知られる。その温度差もあって、『ルパパト』内でもカオス回として高い人気となっている。
ファンは「伝説のエアロビ回、ついに登場」「伝説のレオタード」「朝ドラ俳優の黒歴史」と配信されたことを喜んでいた。
【動画】配信された『ルパパト』27話 伝説のエアロビ回
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
同話では、言葉だけでいいなりさせるルパンコレクションを使うギャングラーが登場。ただ、させた行為が古武術と称したエアロビクスで高い月謝を払わせるという行為だった。さらに、直前に放送されたのは『仮面ライダービルド』第47話「ゼロ度の炎」。猿渡一海が心火を燃やして戦い、そして消滅する感動回で平成仮面ライダーシリーズの中でも神回として知られる。その温度差もあって、『ルパパト』内でもカオス回として高い人気となっている。
ファンは「伝説のエアロビ回、ついに登場」「伝説のレオタード」「朝ドラ俳優の黒歴史」と配信されたことを喜んでいた。