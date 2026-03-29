アイドルグループのピンク担当集結、異色のバラエティー番組『ぴんくかいわいっ！』開始【出演グループ＆メンバー】
メンバーカラー「ぴんく」担当のアイドルだけが集まり、No.1ぴんくの座を争う、メ〜テレのバラエティー番組『ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!』が、きょう29日から放送・配信スタートする。
【場面カット多数】「私が一番ピンクなの!!」ぴんく担当メンバーたちがバトルする様子
番組には、10年以上活動を続ける「いぎなり東北産」から、大人気KAWAII LAB.を展開するアソビシステムより昨年デビューしたばかりの「fav me」まで、さまざまなグループから6人のぴんく担当アイドルが集結。もちろん、ぴんく担当だけで集まるのは初めてとなる。
6人それぞれの「ぴんく担当」への熱いこだわりと愛がさく裂するが、中には「ぴんくになりたくてなったわけじゃない」人も…。
全5回を通して、「握手会神対応グランプリ」や「リアルかわいい私服コレクション」などアイドルならではのお題はもちろん、「かわいく激辛完食タイムレース」といった体当たり企画にも挑戦。最も輝きを放った人には「KMKP（今日もっとも輝いたぴんく）」の称号と、所属グループのミュージックビデオが地上波で放送されるチャンスがある。
ぴんく担当の戦いを見届けるため、元Juice=Juiceホットピンク担当の稲場愛香が「先輩ぴんく」として出演する。宮下草薙がMCを務め、ナレーションは声優・東山奈央が担当する。
■『ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!』
MC：宮下草薙
先輩ぴんく：稲場愛香（元Juice=Juice）
ぴんくアイドル：
橘花怜（いぎなり東北産）
るーるる（Jams Collection）
波左間美晴（可憐なアイボリー）
由良ゆら（#よーよーよー）
愛梨ここ（#Mooove! ）
中本こまり（fav me）
ナレーター：東山奈央（声優・歌手）
進行：大財英寿（メ〜テレアナウンサー）
放送日時：
#1 2026年3月29日（日） 深夜1時15分〜メ〜テレで放送 東海3県（愛知・岐阜・三重）
＃2〜＃5は5月から放送
配信日時：
#1 2026年3月29日（日） 深夜 Locipo・TVerで配信スタート
＃2〜＃5は4月末よりLocipoで先行配信予定
【場面カット多数】「私が一番ピンクなの!!」ぴんく担当メンバーたちがバトルする様子
番組には、10年以上活動を続ける「いぎなり東北産」から、大人気KAWAII LAB.を展開するアソビシステムより昨年デビューしたばかりの「fav me」まで、さまざまなグループから6人のぴんく担当アイドルが集結。もちろん、ぴんく担当だけで集まるのは初めてとなる。
全5回を通して、「握手会神対応グランプリ」や「リアルかわいい私服コレクション」などアイドルならではのお題はもちろん、「かわいく激辛完食タイムレース」といった体当たり企画にも挑戦。最も輝きを放った人には「KMKP（今日もっとも輝いたぴんく）」の称号と、所属グループのミュージックビデオが地上波で放送されるチャンスがある。
ぴんく担当の戦いを見届けるため、元Juice=Juiceホットピンク担当の稲場愛香が「先輩ぴんく」として出演する。宮下草薙がMCを務め、ナレーションは声優・東山奈央が担当する。
■『ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!』
MC：宮下草薙
先輩ぴんく：稲場愛香（元Juice=Juice）
ぴんくアイドル：
橘花怜（いぎなり東北産）
るーるる（Jams Collection）
波左間美晴（可憐なアイボリー）
由良ゆら（#よーよーよー）
愛梨ここ（#Mooove! ）
中本こまり（fav me）
ナレーター：東山奈央（声優・歌手）
進行：大財英寿（メ〜テレアナウンサー）
放送日時：
#1 2026年3月29日（日） 深夜1時15分〜メ〜テレで放送 東海3県（愛知・岐阜・三重）
＃2〜＃5は5月から放送
配信日時：
#1 2026年3月29日（日） 深夜 Locipo・TVerで配信スタート
＃2〜＃5は4月末よりLocipoで先行配信予定