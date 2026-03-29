歌手の布袋寅泰（６４）が２９日、東京・五反田で行われた「バンタンミュージックアカデミー ＰＯＷＥＲＥＤ ＢＹユニバーサルミュージック 開校イベント」に出席した。

当校はデジタル時代に対応した音楽専門学校。２０２６年４月に開校する。特別顧問の布袋は、入学予定者とトーク。学校で学ぶ価値について「学校で仲間と学ぶことで視野が広がる。音楽の捉え方も広がる」と語った。その後、サイン入りのギターを贈呈した。

イベントを終え「皆さん眩しいですね。エネルギーを感じました。これからが楽しみ」とにっこり。今後、「学生の皆さんとセッションしてみたいですね。僕の製作の現場も見ていただきたいし。いろいろアイデアが浮かびます」と期待を込めた。

若者たちへ「何かをスタートすることは意義がある。不安もあるかもしれないけど、新しい自分を楽しんで。自分の中にある可能性を探してほしい」とエールを送った。

また「長くやってるから言えることだけど、悩むのもプロセスですから。とても大切なものだと思ってほしい」という。

そんな中、気分転換するとしたら「映画見ても本読んでも音楽に結びつけてしまうから、音楽とは全く違うものがいい」。布袋の場合、料理で気分転換するらしいが「料理してても曲を作ってしまう」と苦笑いだ。

「隣にギターがあると触って、すぐ曲を作っちゃう。僕の場合は、意識的にギターのそばにいないように暮らしています」と明かし、「あとは散歩とか花いじったりとか。趣味が大人になってきました」と語った。