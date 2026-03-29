三上悠亜、ノースリワンピで美肩輝く 台湾街中ショットに「スタイル抜群」「肌が綺麗で眩しい」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの三上悠亜が3月28日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「素肌に釘付け」台湾街中で大胆肌見せコーデ
三上は「今回台湾はオフの日もあったから観光もできたよ」と報告し、台湾の街中で撮影した写真を複数枚投稿。「こっちはもう暖かくて過ごしやすかった」とつづり、黒のノースリーブワンピース姿を披露した。「セミフレアでスタイル綺麗に見せてくれる推しドレス 胸元のレースとリボンが可愛いの」とお気に入りポイントを紹介し、美しいデコルテや肩のラインが際立つ装いを見せている。
この投稿にファンからは「この可愛さは反則」「スタイル抜群」「肌が綺麗で眩しい」「台湾の街並みと雰囲気がマッチしている」「素肌に釘付け」「黒ワンピ優勝してる」「春コーデの天才」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「素肌に釘付け」台湾街中で大胆肌見せコーデ
◆三上悠亜、美肩輝くノースリワンピ姿公開
三上は「今回台湾はオフの日もあったから観光もできたよ」と報告し、台湾の街中で撮影した写真を複数枚投稿。「こっちはもう暖かくて過ごしやすかった」とつづり、黒のノースリーブワンピース姿を披露した。「セミフレアでスタイル綺麗に見せてくれる推しドレス 胸元のレースとリボンが可愛いの」とお気に入りポイントを紹介し、美しいデコルテや肩のラインが際立つ装いを見せている。
◆三上悠亜の投稿が話題
この投稿にファンからは「この可愛さは反則」「スタイル抜群」「肌が綺麗で眩しい」「台湾の街並みと雰囲気がマッチしている」「素肌に釘付け」「黒ワンピ優勝してる」「春コーデの天才」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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