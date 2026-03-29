渡辺美奈代、結婚30周年報告 夫との“ラブラブ”過去ショット公開「今も昔も変わらず可愛い」「ドレス姿も綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/29】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月28日、自身のInstagramを更新。夫との過去ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「ずっとラブラブで素敵」結婚30周年迎えた夫との密着過去ショット
渡辺は「結婚30周年記念」「Masaki＆Minayo 30th Wedding Anniversary」とつづり、結婚式の写真や30周年の軌跡をまとめた動画を投稿。当時の初々しいウエディングドレス姿や、夫婦で歩んできた年月を感じさせる家族の思い出写真を公開した。動画内では夫への感謝が記されており「結婚した当初は沢山喧嘩をした2人」「子育ては力合わせて夫婦2人3脚」「年を重ねるに連れどんどん仲良くなってる気がします」とこれまでの歩みを振り返り、「出会ってくれてありがとう」と真っ直ぐな想いを伝えている。
この投稿に、ファンからは「30周年おめでとうございます」「素敵すぎる理想の夫婦」「当時のドレス姿も綺麗」「動画のメッセージに泣きました」「今も昔も変わらず可愛い」「ずっとラブラブで素敵」「美男美女」「これからも末永くお幸せに」「憧れのファミリーです」と反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「ずっとラブラブで素敵」結婚30周年迎えた夫との密着過去ショット
◆渡辺美奈代、結婚30周年の軌跡を公開
渡辺は「結婚30周年記念」「Masaki＆Minayo 30th Wedding Anniversary」とつづり、結婚式の写真や30周年の軌跡をまとめた動画を投稿。当時の初々しいウエディングドレス姿や、夫婦で歩んできた年月を感じさせる家族の思い出写真を公開した。動画内では夫への感謝が記されており「結婚した当初は沢山喧嘩をした2人」「子育ては力合わせて夫婦2人3脚」「年を重ねるに連れどんどん仲良くなってる気がします」とこれまでの歩みを振り返り、「出会ってくれてありがとう」と真っ直ぐな想いを伝えている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「30周年おめでとうございます」「素敵すぎる理想の夫婦」「当時のドレス姿も綺麗」「動画のメッセージに泣きました」「今も昔も変わらず可愛い」「ずっとラブラブで素敵」「美男美女」「これからも末永くお幸せに」「憧れのファミリーです」と反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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