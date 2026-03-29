【金運心理テスト】Q1.あなたはお金を拾いました。何かに入っていましたか？ Ｑ2.金額はいくらくらい？
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運心理テスト。今のあなたが求めているお金の大きさが分かります。
なぜ、お金が欲しいのか、それは、お金が生活を支える道具だから。必要な物、欲しい物を手に入れて、何の心配もなく暮らしていきたいのです。では、いくらあれば、あなたは満ち足りるのでしょうか？ 心理テストで探ってみましょう。
B：お財布やバッグ、紙袋など何かに包まれていた
B：多額
Ｑ1.は何を拾ったかで、あなたのお金に対する意識が分かります。
【Aを選んだ人】
あなたは、リアリスト。
ラクしてもうかる方法はないと思っています。地道に働くことで稼ぐタイプ。
【Bを選んだ人】
あなたは、ロマンチスト。
思いがけないラッキーが起こり、大金が転がり込んできてほしいと思っています。
Q2.の拾った金額の多さは、お金への依存度を示します。
【Aを選んだ人】
お金への依存度は低め。
あなたは、なければないなりに、あればあるなりにやっていくタイプでしょう。
【Bを選んだ人】
お金への依存度が高め。
あなたは、お金はあればあるほどいいと無意識に思っているタイプでしょう。
【少額の紙幣やコインを拾ったと思ったあなた】
あなたは、お金に対して諦めがあるみたい。
「どうせ、稼げない」的な心のブレーキを外したら、好転します。
【高額の紙幣を拾ったと思ったあなた】
あなたは、お金に対してポジティブな感情を持っています。
必要な時に必要な分だけ入ってくると思っていそう。
【何かに包まれているお金が少額だと思ったあなた】
あなたの心の奥底には、お金への警戒があるみたい。
うまい話には、落とし穴があると思っていそう。
【何かに包まれているお金が高額だと思ったあなた】
あなたの心の奥底には、お金への執着があるみたい。
仮に十分にお金を持ったとしても、安心できないかも？
お金は天下の回りもの。拾ったら届けて、世の中に返し、金運を回していきましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
いくらあればあなたは満ち足りる？「もっとお金が欲しい」「生活がラクになるといいのに」と考える人は多いはず。
なぜ、お金が欲しいのか、それは、お金が生活を支える道具だから。必要な物、欲しい物を手に入れて、何の心配もなく暮らしていきたいのです。では、いくらあれば、あなたは満ち足りるのでしょうか？ 心理テストで探ってみましょう。
Ｑ1. あなたは、お金を拾いました。それは、何かに入っていましたか？A：何にも入っていない、お金そのもの
B：お財布やバッグ、紙袋など何かに包まれていた
Ｑ2. 金額はいくらくらいでしたか？A：少額
B：多額
「お金に対する意識」「お金への依存度」が分かる分かるのは、「あなたが求めているお金の大きさ」です。
Ｑ1.は何を拾ったかで、あなたのお金に対する意識が分かります。
【Aを選んだ人】
あなたは、リアリスト。
ラクしてもうかる方法はないと思っています。地道に働くことで稼ぐタイプ。
【Bを選んだ人】
あなたは、ロマンチスト。
思いがけないラッキーが起こり、大金が転がり込んできてほしいと思っています。
Q2.の拾った金額の多さは、お金への依存度を示します。
【Aを選んだ人】
お金への依存度は低め。
あなたは、なければないなりに、あればあるなりにやっていくタイプでしょう。
【Bを選んだ人】
お金への依存度が高め。
あなたは、お金はあればあるほどいいと無意識に思っているタイプでしょう。
総合診断2つの心理テストの答えの掛け合わせで、「あなたが求めているお金の大きさ」が分かります。
【少額の紙幣やコインを拾ったと思ったあなた】
あなたは、お金に対して諦めがあるみたい。
「どうせ、稼げない」的な心のブレーキを外したら、好転します。
【高額の紙幣を拾ったと思ったあなた】
あなたは、お金に対してポジティブな感情を持っています。
必要な時に必要な分だけ入ってくると思っていそう。
【何かに包まれているお金が少額だと思ったあなた】
あなたの心の奥底には、お金への警戒があるみたい。
うまい話には、落とし穴があると思っていそう。
【何かに包まれているお金が高額だと思ったあなた】
あなたの心の奥底には、お金への執着があるみたい。
仮に十分にお金を持ったとしても、安心できないかも？
お金は天下の回りもの。拾ったら届けて、世の中に返し、金運を回していきましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)