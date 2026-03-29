日本代表、前半苦戦の原因はどこに？ 背景にあった“マギン問題”、修正力と個の力でスコットランドを撃破【戦術分析】
３月29日に行なわれた国際親善試合のスコットランド戦は、終盤まで０−０で推移しながら、84分に伊東純也が決勝ゴール。日本が１−０で勝利した。
スコットランドは北中米Ｗ杯・欧州予選Ｃ組を首位通過している。本大会でも日本とともに各グループステージを突破した場合、決勝ラウンド初戦で相まみえる可能性があるチームだ。そのスコットランドを相手に、アウェーで快勝したのは良い手応えになる。
ただし、決して楽に勝ったわけではなかった。スコットランドは序盤から日本に課題を突きつけてきた。
「良い守備から良い攻撃」を標榜する森保ジャパンにとって、第一の生命線はハイプレスだ。日本は左ウイングハーフに起用された前田大然を前へ出し、相手SBのネイサン・パターソンの箇所で追い詰めようと、プレッシングを仕掛けた。
ところが、右サイドハーフのジョン・マギンの動きが日本を惑わせる。マギンは右サイドのひとつ内へ入った箇所、ハーフレーンと呼ばれるスペースへ下り、CBからのパスを引き出そうとした。前田はこのマギンの動きが気になり、パターソンへのプレスで良いスタートを切れない。
それは８分のピンチの引き金となった。前田が追い切れなかったパターソンからのロングパスを、FWリンドン・ダイクスが収め、この展開からマギンのクロスにMFスコット・マクトミネイが飛び込み、シュート。GK鈴木彩艶のビッグセーブで難を逃れたが、日本は危うく大火傷をするところだった。
日本のハイプレスはCBの同数対応がベースになっているので、相手に精度の高いロングパスを蹴らせてはいけない。だが、マギンの動きを気にした前田は、寄せが一歩遅れてしまった。ならばと、伊藤洋輝がマギンをマンツーマンで追撃し始めたが、このアストン・ビラ所属のMFは強さと技術、展開力を備えている。伊藤を背負いつつも、パスをさばき、逆サイドへ展開し、日本の守備を混乱させるキープレーヤーになった。
マギン問題により、日本は25分くらいまで、ハマりが悪い守備のまま我慢していた。状況が変わり始めたのは、ボランチの藤田譲瑠チマが外へ出て、ハーフレーンを遮断するようになってからだ。
ハイプレス時、当初の藤田と田中碧は相手ボランチをマンツーマン気味に追っていたが、これを止め、１枚は少し外へカバーに出るようになった。もともと、後藤啓介や佐野航大らは中切りでCBを追い詰めているので、藤田ら２枚の両方が真ん中に立つ相手ボランチにぴったり付く必要はない。
この修正以降、日本のハイプレスは機能性を取り戻し、25分過ぎからハーフタイムまでは日本が多くのチャンスを築いた。この25分という我慢の時を、修正が遅いと酷評するか、あるいは控え組構成の中で決壊せず修正を果たしたことを評価するか。人により感じ方は違うかもしれないが、鈴木彩のおかげで後者の評価が可能になったのは間違いない。
一方、ビルドアップに関しては、前半からまずまず良かった。
日本の両ボランチである田中と藤田が横並びに立つと、４−２−３−１で守備をするスコットランドは、トップ下のマクトミネイに合わせてボランチの１枚がマークに出て来る。ところが、前半のスコットランドの守備は自陣のスペースを埋めることが全体方針だったので、田中や藤田が一列下りると、相手ボランチは深追いして来ず、フリーでビルドアップできる。序盤の田中はその対応を見定めるように、渡辺剛の脇へ下り、相手のことを見ていた。
田中らが下りて最後尾が４枚回しになれば必然、伊藤や瀬古歩夢がSB化して攻撃に絡む機会が増える。もう少し回数が多くても良かったが、そういったシーンはいくつか見られた。
スコットランドは北中米Ｗ杯・欧州予選Ｃ組を首位通過している。本大会でも日本とともに各グループステージを突破した場合、決勝ラウンド初戦で相まみえる可能性があるチームだ。そのスコットランドを相手に、アウェーで快勝したのは良い手応えになる。
「良い守備から良い攻撃」を標榜する森保ジャパンにとって、第一の生命線はハイプレスだ。日本は左ウイングハーフに起用された前田大然を前へ出し、相手SBのネイサン・パターソンの箇所で追い詰めようと、プレッシングを仕掛けた。
ところが、右サイドハーフのジョン・マギンの動きが日本を惑わせる。マギンは右サイドのひとつ内へ入った箇所、ハーフレーンと呼ばれるスペースへ下り、CBからのパスを引き出そうとした。前田はこのマギンの動きが気になり、パターソンへのプレスで良いスタートを切れない。
それは８分のピンチの引き金となった。前田が追い切れなかったパターソンからのロングパスを、FWリンドン・ダイクスが収め、この展開からマギンのクロスにMFスコット・マクトミネイが飛び込み、シュート。GK鈴木彩艶のビッグセーブで難を逃れたが、日本は危うく大火傷をするところだった。
日本のハイプレスはCBの同数対応がベースになっているので、相手に精度の高いロングパスを蹴らせてはいけない。だが、マギンの動きを気にした前田は、寄せが一歩遅れてしまった。ならばと、伊藤洋輝がマギンをマンツーマンで追撃し始めたが、このアストン・ビラ所属のMFは強さと技術、展開力を備えている。伊藤を背負いつつも、パスをさばき、逆サイドへ展開し、日本の守備を混乱させるキープレーヤーになった。
マギン問題により、日本は25分くらいまで、ハマりが悪い守備のまま我慢していた。状況が変わり始めたのは、ボランチの藤田譲瑠チマが外へ出て、ハーフレーンを遮断するようになってからだ。
ハイプレス時、当初の藤田と田中碧は相手ボランチをマンツーマン気味に追っていたが、これを止め、１枚は少し外へカバーに出るようになった。もともと、後藤啓介や佐野航大らは中切りでCBを追い詰めているので、藤田ら２枚の両方が真ん中に立つ相手ボランチにぴったり付く必要はない。
この修正以降、日本のハイプレスは機能性を取り戻し、25分過ぎからハーフタイムまでは日本が多くのチャンスを築いた。この25分という我慢の時を、修正が遅いと酷評するか、あるいは控え組構成の中で決壊せず修正を果たしたことを評価するか。人により感じ方は違うかもしれないが、鈴木彩のおかげで後者の評価が可能になったのは間違いない。
一方、ビルドアップに関しては、前半からまずまず良かった。
日本の両ボランチである田中と藤田が横並びに立つと、４−２−３−１で守備をするスコットランドは、トップ下のマクトミネイに合わせてボランチの１枚がマークに出て来る。ところが、前半のスコットランドの守備は自陣のスペースを埋めることが全体方針だったので、田中や藤田が一列下りると、相手ボランチは深追いして来ず、フリーでビルドアップできる。序盤の田中はその対応を見定めるように、渡辺剛の脇へ下り、相手のことを見ていた。
田中らが下りて最後尾が４枚回しになれば必然、伊藤や瀬古歩夢がSB化して攻撃に絡む機会が増える。もう少し回数が多くても良かったが、そういったシーンはいくつか見られた。