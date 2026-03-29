お笑いトリオ・ネルソンズが２８日、テレビ東京「ゴッドタン」に出演。和田まんじゅうと岸健之介が、リーダーの青山フォール勝ちへの不満をぶちまけた。

今回は人気企画の「腐り芸人セラピー」で、ネルソンズが腐れ芸人のハライチ岩井、インパルス板倉、平成ノブシコブシ徳井からの助言を受けた。

３人は「実は一度も売れたことがない」「認知はされてるけど人気はない」と相談。そして和田まんじゅうは青山について「スベるまでいかない。勝負しない。プライドが高くてイジられるのが嫌」だと指摘し、東野幸治らにいじられても「返さない。向かっていかない。黙る」と不満をもらした。

青山は「正直言うと、リアクションとると余計いじられるじゃないですか」「何もしなければいじられない」と言い出しスタジオは失笑。おぎやはぎは「東野さんにいじってもらうのはありがたいじゃん」というも、青山は「芯を突かれるようなことを言われると…」とどこまでもいじられたくなさそう。

そして「お前がもっとイジられきれねえから！」と和田に文句。その後、岸も「僕がうけると（青山は）機嫌が悪い」などと青山に文句。ケンカばかりしている３人にハライチ岩井は「こんなに頑張ろうとしないやつら、初めて見た。文句ばっかり言って全然頑張らない」「がむしゃらに頑張る時期が１回でもないと無理じゃない？」と助言していた。