値上げの波が、生活のあらゆる場面に広がり始め交通インフラにも深刻な影響を及ぼし始めています。そして海外では、行動を規制する動きも出始めました。

【写真で見る】国際エネルギー機関「生活スタイルを変えることを推奨」 呼びかけた内容とは

原油高騰･･･路線バスにも影響 運賃値上げは「選択の自由がない」

全日本トラック協会 坂本克己最高顧問（27日）

「欲しいときに、値ごろ感で軽油が入ってけえへんって言ってるわけや！」

はちまきを巻いて、軽油不足を訴えたのはトラック‧タクシー‧バスの3団体。燃料の入手が困難になっているのです。

全日本トラック協会 寺岡洋一会⻑

「（販売元から）軽油の供給ができません。3割5割カットしたいという通達がなされました」

全国ハイヤー‧タクシー連合会 川鍋一朗会⻑

「今や多くの事業者がまさしく事業存廃の岐路に直面している」

影響は、各地の公営バスにもあらわれています。4月以降の燃料価格が見通せないので、入札不調となる事態が全国で相次いでいるのです。路線バスを運行する⺠間の会社はさらに切実です。

銀河鉄道株式会社 山本宏昭社⻑

「運転手さんたちの賃金が上がって、燃料代が上がって、だけど売値（運賃）が同じだと、どんどん利益が…」

様々な値上がりを嘆く声。

山本宏昭社⻑

「（Q.運賃の値上げは考えている？）運賃の値上げは、一切その価格の選択の自由がバス会社にはない」

東京‧東村山市のバス会社。多摩地区北部の路線バスと観光バスを運行しています。

燃料はガソリンスタンドで給油するため「入手できている」と言いますが、燃料代の高騰を運賃に転嫁できない路線バスならではの悩みが…

山本宏昭社⻑

「路線バス会社の運賃はバス会社が勝手に決めてるんじゃなくて、国が決める。申請してもうまくいって1年かかる。今、現実、毎週どんどん（燃料価格が）上がっているのに対し、解決策が取れない」

また、利益がでないからといって減便しようにも申請が必要で、対策を取るにも取れない状況です。

影響は建設資材、医療まで･･･

影響は建設資材にも…

あすなろ建築工房 関尾英隆代表

「すべて石油で作られているものなので今後（値段が）上がっていくというふうに聞いています」

医療の現場でも...

北九州市立八幡病院 岡本好司院⻑

「（卸業者から）輸入がもしかしたら止まって、供給が少し妨げられる可能性があると」

今夏に原油2倍に高騰か 海外では「規制」や「配給」も

様々なところにあらわれているイラン攻撃による影響。

フランス‧石油メジャーのCEOは、夏まで事態が⻑引けば燃料価格が倍になる可能性を指摘しています。

国際エネルギー機関は...

国際エネルギー機関 ファティ・ビロル事務局長

「状況は深刻です。それは断言できます。過去2回の石油ショックの合計よりも大きい損失が起きています」

石油を輸入に頼る海外各国では、市⺠生活に制約が出始めています。石油の備蓄が約1か月分のスリランカでは、15日から燃料の配給制を実施。

運転手

「戦争を始めたのは他国だが、苦しんでいるのは我々だ。生活していくのも非常に困難だ」

韓国でも自家用車の使用制限や洗濯機、掃除機の使用を週末にすることなどが要請されました。

李在明大統領（26日）

「省エネに、特に電気使用の削減に協力をお願いします」

政府「注視する段階」 経済界との間に温度差も？

一方、中東からの原油に95％依存している日本。26日、新たに国が備蓄している原油も放出。

ガソリン補助金の財源として新たに8000億円を支出することも決めました。

日本は、これまで通りの生活ができるよう相次いで対策が行われていますが、国際エネルギー機関IEAはエネルギーの「節約」を呼びかけています。

リモートワークや公共交通機関の利用など、生活スタイルを変えることを推奨しているのです。

節約の必要性について、政府は…

木原稔官房長官（24日）

「我が国における石油需給について直ちに影響が生じるとの報告は得ておらず、各種取り組みの効果を注視する段階である」

しかし経済界からは、こんな声も上がっています。

経済同友会 山口代表幹事

「（⻑期化すれば）節約という少しでも（石油の）利用を控えるような対応も、今後取り組んでいかなければいけない」

戦闘に終わりが見えない中、私たちはどう行動すべきなのでしょうか？