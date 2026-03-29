◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダートのハンデ重賞が１５頭立て（ハピが出走取消）で行われ、８番人気で角田大和騎手騎乗のサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）が重賞２勝目。角田騎手＆東田調教師ともに、うれしい重賞初制覇となった。勝ち時計は１分５１秒２。

同馬は２５年１月のプロキオンＳで重賞初勝利。その後、音無秀孝調教師の定年引退に伴い東田厩舎に移籍。低迷した時期もあったが、前走のプロキオンＳで２着と復調気配を示していた。

２着には５番人気のアクションプラン（荻野極騎手）、７番人気のブレイクフォース（横山武史騎手）が入った。

角田大和騎手（サンデーファンデー＝１着）「お世話になっているオーナーで、２着という悔しい結果をバネに、こうして１着で、帰ってこられてすごく嬉しいです。前回と同様に外枠を引いたので、５９キロということもありましたし、この馬の良さを生かすには、絶対に１列目を取ろうという意識で出して行きました。すごく乗りやすい馬なので、折り合いの面は全く心配していなくて、ペースも遅いかなと思っていて、まくってくる馬がいないかというのだけを注意して、４コーナーまで向かいました。初めて乗せてもらった時はすごくズブくて、最初のポジションを取るのに苦労するイメージだったんですけど、前走からそれほど出していかなくても馬が自分からポジションを取ってくれて、すごく競馬しやすい馬だなという風に思いました。（騎手６年目で重賞初制覇に）乗せていただいた関係者を含め、今までたくさん乗せてくれた人たちに感謝し、いろんな方に迷惑をかけたり、お世話になったりしているので、迷惑かけた人にも、お世話になった人にも全ての人に感謝して、もっともっとこの馬と共に成長していけたらなと思っています。まずは、目の前の一つのレースに集中して、一つでも上の着順を、しっかりと取っていって、今後の騎乗依頼を増やせるように頑張っていきたいと思います。サンデーファンデーの名前の通りに、オーナーの方も、僕にとってもすごくいい楽しい日曜日にすることができたので、サンデーファンデーに感謝です。これからもよろしくお願いします」