◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）

中日の高橋宏斗投手が、今季初登板初先発で８回６安打１失点（自責０）で完投するも、打線は１安打完封負け。１８年以来、８年ぶりの開幕３連敗を喫した。

高橋宏は、５回まで３安打と走者を出しながらもゼロを並べた。だが、６回だった。佐々木とファビアンの連打で２死一、二塁。菊池が放った二塁へのゴロを田中が捕球するも、一塁送球をサノーが後逸。その間に先制を許した。

チームは２７日の開幕戦で、９回に４点差を追いつかれた末に延長１０回サヨナラ負け。２８日の同戦では８回に追いつくも、その直後に勝ち越されて２連敗を喫した。今季から投手キャプテンを務める６年目は「全員でカバーしないといけない。（開幕戦の）柳さんの投球は、チームに勢いをつけてくれたし、僕たち先発陣にとっても響くものがあった」と刺激を力に変えた。

打線は、プロ初先発となった広島の栗林に７回までパーフェクトと完璧に封じられた。８回に、細川がチーム初安打となる中前打で出塁するも、後続が断たれて無得点。粘投するエースを援護できなかった。