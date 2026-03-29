◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸２ー３大阪桐蔭（２９日・甲子園）

春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸に勝利。３試合連続１点差勝ちで、４年ぶりの決勝進出を果たした。

初回に先頭打者・仲原慶二（２年）が右翼線に三塁打を放つ。無死一、三塁で３番・内海竣太（３年）は二ゴロ併殺打に倒れるも、２死三塁で、４番・ＤＨの谷渕瑛仁（３年）の一ゴロ失策で仲原が生還し、１点を先取した。

先発の吉岡貫介（３年）は３回まで毎回走者を許しながら無失点に抑えていたが、５回２死三塁から９番長谷川大納（３年）に一塁内野安打を浴び、同点に追い付かれた。

７回に中島斉志（２年）が中前安打。仲原慶二（２年）が犠打で送り、１死二塁から中西佳虎（３年）が右前安打を放ち、勝ち越した。

先発の吉岡が７回１失点で８回からは左腕・川本晴大（２年）が登板。一度は同点に追い付かれたが、その裏、藤田大翔（３年）の二塁打などで１死三塁から岡安凌玖（３年）の二ゴロで勝ち越すと、９回も無失点に抑えた。

決勝の相手は同じ近畿勢の智弁学園（奈良）。吉岡は「負けるわけにはいかない」と闘志を見せた。

今大会は１回戦（対熊本工）こそ４−０の完封勝利だったが、２回戦○６ー５三重（延長１０回タイブレーク）、準々決勝○４ー３英明、準決勝○３ー２専大松戸と３試合連続で１点差勝利と厳しい戦いとなった。大阪桐蔭が１大会３度の１点差勝ちとなったのは、１４年夏（優勝）の２度（１回戦○７ー６開星、決勝○４ー３三重）を抜き最多。３試合連続１点差勝利も春夏通じてチーム初となった。

◆大阪桐蔭の今大会

１回戦 ４−０熊本工

２回戦 ６−５三重（延長１０回タイブレーク）

準々決勝 ４−３英明

準決勝 ３−２専大松戸