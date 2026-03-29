◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸２―３大阪桐蔭（２９日・甲子園）

初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。惜しくも勝利には届かず、初の決勝進出を逃した。

専大松戸は１点ビハインドで迎えた４回、２死走者なしから８番の柴田樹外野手（２年）が左翼線に三塁打を放ち、チャンスメーク。続く９番・長谷川大納外野手（３年）の打球は一塁に飛んだが、ヘッドスライディングして間一髪セーフ。一塁へのタイムリー内野安打となり、同点に追いついた。

投げては先発した背番号１１の２年生左腕・小林冠太から４回途中、３年生のエース・門倉昂大に継投。だが７回１死二塁、門倉が大阪桐蔭の２番・中西佳虎（３年）に右前適時打を浴び、勝ち越しを許した。８回には２死三塁から７番・苅部礼翔（２年）の同点二塁打で驚異の粘りを見せたが、その裏に再び勝ち越され、力尽きた。

今大会最年長となる７７歳の持丸修一監督の老練なベンチワークと、チームワークに優れたナインが一丸となって成し遂げた、初の甲子園ベスト４。この悔しさは必ず夏の糧にする。胸を張って、聖地から千葉に帰る。