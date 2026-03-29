「仮面ライダーガウ」に辛木田絆斗/仮面ライダーヴァレン役で出演し、昨年発売のファースト写真集「hiSTORY１」が大ヒットした俳優の日野友輔さんが「日野友輔 2026.4-2027.3 CALENDAR」発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 日野友輔 】 同級生・藤井聡太に 猴０譟∨椰佑妨かってそのマネを披露したことがある高校生です



完成したカレンダーに日野さんは猖夕身がカレンダーになるのは、ちょっと恥ずかしい気持ちがあったんですけれども、自分自身も小さい頃、好きなアニメやスポーツ選手のカレンダーを買ってもらって、毎日気分が上がるっていう感覚がすごいあったので、皆さんに少しでもそういった気持ちになっていただけたら嬉しいなと思いました瓩抜響曚鮓譴蠅泙靴拭





こだわりについて聞かれると爐箸蠅△┐坤咼献紊いい、という所を1つ推していきたいです瓩半个錣察⊆命申犬任蓮嵬滅鬚ぁ廚箸いΥ響曚多かったので、カレンダーでは「かっこいい」や「可愛い」を意識したつくりとなっているそうです。

お気に入りカットについて爛悒奪疋曠鵑鬚弔韻涜を上げているカットは、佐藤健さんをちょっとイメージしていい感じに仕上がってお気に入りです瓩噺譴蠅泙靴拭





そして、犁╂甦兇澆燭い覆箸海蹐楼媼韻靴弔帖△笋辰 4月始まりなので花と新生活っぽいヘアーバンドっていう感じでやらせていただきました瓩噺譴蝓△修陵由について爛悒◆璽丱鵐匹大好きで、事務所の先輩の山田裕貴さんが、映画「HiGH＆LOW」でバンダナを巻いていて、僕はそれがすっごい大好きで、そこからバンダナとかヘアバンドをつけてたんですけど瓩汎瓦譴鯡世しつつ、爛汽奪ーのコーチに「そんなんつけてくんな！チャラつくんじゃねえ。邪魔なら髪切れ」って言われて、そこから家の中でしかつけてはいなかったんですけど、お風呂上がりとかパジャマな服装にバンダナっていうのはけっこうプライベートに近い要素なのかなって思います瓩叛睫世靴泙靴拭







また将棋棋士の藤井聡太竜王・名人とは高校の同級生だそうで、当時の思い出について尋ねると猗爐ゲームを発売してた時期があって、それのモノマネがすごい流行ってたんですけど、僕は多分唯一本人に向かってその真似を披露したことがある高校生だと思ってます瓩函¬世し口調を真似しながら燹嵬邯（日野の旧芸名）くん、やめてよー」と言われました瓩噺譴蝓他にも爐垢谿磴┐价りますし、彼がお弁当の変わった食べ方をしていれば「なんでそんな食べ方するの」って聞いたりするような仲ではありましたね瓩氾時を振り返っていました。

将棋の腕前については猗爐望，討襪海箸呂覆ぁ幣弌豊瓩箸靴覆らも爐舛辰舛磴ず△らけっこうやっていて、近所のお寺のお坊さんとお正月に将棋がさせるイベントみたいなのがあった時も、けっこういい勝負をしたりしてましたし、オセロは僕、負けたことがないんですよ瓩般世し、爐海Ωえてけっこう頭脳派なんです瓩半亟蕕鮓せていました。





ただ、詰将棋に掛けて自身の詰めが甘かったエピソードを聞くと爐舛腓Δ きのうの朝、大阪に行く前の準備でバタバタしてて足の小指をぶつけて、今ちょっとヒビが入っていて、パンパンになっています瓩箸箸鵑瀬魯廛縫鵐阿鯡世していました。

最後にカレンダーの自己採点をしてもらうと99点、あとの１点は「伸びしろですね」っていうことで

本田圭佑さんで締めさせていただきました瓩搬嵯匹垢襯汽奪ー本田圭佑さんのモノマネで屈託のない笑顔を見せていました。







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