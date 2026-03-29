■バレーボール 大同生命SVリーグ女子 第21節 NECレッドロケッツ川崎3−2東レアローズ滋賀（29日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

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NECレッドロケッツ川崎は東レアローズ滋賀とのGAME2で、フルセットの接戦を制し、36勝目（6敗）を挙げ、レギュラーシーズン優勝が決定した。

前日のGAME1では、3-0のストレートで勝利。この日は第1セットを落としてしまうと、第2セットは中盤リードから2点差までに迫られたが、ジョバンナ・ミラナ・デイ（27）、佐藤淑乃（24）のスパイクが決まるなど、本来の攻撃力をみせて奪い返した。

だが第3セットを奪われ後がなくなったが、第4セットでは好調デイ、シルビア・チネロ・ヌワカロール（26）の攻撃で得点を重ね、勝負は第5セットへ。最終セットも序盤から激しいラリーが続き、両チームともに譲らず。終盤は相手のサーブミスから、デイの強烈スパイクなどでリードすると、最後は相手のスパイクがアウトとなり、NEC川崎が勝利。激闘を制し、ホームでレギュラーシーズン1位通過を確定させた。

SVリーグ初年度の昨季は大阪マーヴェラスが優勝で、NEC川崎は準優勝。レギュラーシーズンは2試合を残し、今季の女子チャンピオンシップは4月10日から27日にかけて行われる。



【試合詳細】

NEC川崎 3（21−25、25−17、21−25、25ー20、15ー13）2 東レ滋賀

※写真：佐藤淑乃選手

