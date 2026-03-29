高市総理が選挙公約で掲げた「食料品消費税の2年間ゼロ」。お花見をする人たちに、今、どう思っているか聞いてみました。

【図でみる】「給付付き税額控除」とは

花見客も「おにぎり持ってきた」押し寄せる節約の波 “消費税ゼロ”どうなった？

都内の公園で花見を楽しむ人々。ただ、今年は事情が異なるようです。

花見客

「（Q.今までのお花見と違う点は？）やっぱり節約。安いものを買って楽しむ。焼き鳥が一番高くて500円くらい、3本で。あとは150円くらいのおはぎ・おにぎり買って」

家族連れの花見客

「お米が高いので、おにぎりを持ってきました。買うと高いからおにぎりだけでも作った」

⻑引く物価高で花見客にも押し寄せる節約の波。負担が大きいと感じるものは何かを聞いてみると...

家族連れの花見客

「消費税ですね。何にでもかかってくるから」

花見客

「（花見用の買い物の消費税）8％の方が363円」

「（Q.食品の消費税をゼロにする話もあるが）消費税をなくすというのがよく分からない。どこまで話が進んでいるのか」

「現時点で結論を先取りしない」国民会議での議論は

高市早苗総理大臣（1月）

「飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。実現に向けた検討を加速します」

飲食料品の消費税2年間ゼロを公約に掲げていた高市総理。しかし、先行きの不透明さから野党の追及が...

れいわ 奥田芙美代共同代表

「悲願の減税、いつですか？」

高市早苗総理

「現時点で結論を先取りすることをすることはいたしません」

消費税減税の実現に向け検討を加速するとした国⺠会議。

25日には中道‧立憲‧公明の3党も初めて加わり議論が交わされましたが、中道などを支持する連合からは...

連合（中道・立憲・国民を支持）林鉄兵副事務局⻑

「（消費税ゼロを2年間で）やめるときに、消費税を元に戻せるのかということが非常に気になる」

経済団体「慎重な検討が必要である」24日には有識者会議も

また、自⺠党を支持する経済団体などからも...

自民党 小野寺五典税調会長

「（経済団体から）企業の事務負担増加や現場の混乱を考慮すると、消費税減税には慎重な検討が必要であるということ（が指摘された）」

懸念の声が相次ぎ、消費税減税は検討を加速するどころか足踏み状態に。

こうした中、24日には有識者が集まった会合が開かれ、消費税減税と並行して「給付付き税額控除」の議論がスタート。

より効果的な支援が出来るとして、消費税減税より優先すべきでは、との意見も出ているのですが、一体どのようなものなのでしょうか。