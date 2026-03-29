「おにぎり持ってきた」物価高は花見客にも 高市総理の“悲願”「消費税ゼロ」はトーンダウン･･･「給付付き税額控除」議論も開始【サンデーモーニング】
高市総理が選挙公約で掲げた「食料品消費税の2年間ゼロ」。お花見をする人たちに、今、どう思っているか聞いてみました。
花見客も「おにぎり持ってきた」押し寄せる節約の波 “消費税ゼロ”どうなった？
都内の公園で花見を楽しむ人々。ただ、今年は事情が異なるようです。
花見客
「（Q.今までのお花見と違う点は？）やっぱり節約。安いものを買って楽しむ。焼き鳥が一番高くて500円くらい、3本で。あとは150円くらいのおはぎ・おにぎり買って」
家族連れの花見客
「お米が高いので、おにぎりを持ってきました。買うと高いからおにぎりだけでも作った」
⻑引く物価高で花見客にも押し寄せる節約の波。負担が大きいと感じるものは何かを聞いてみると...
家族連れの花見客
「消費税ですね。何にでもかかってくるから」
花見客
「（花見用の買い物の消費税）8％の方が363円」
「（Q.食品の消費税をゼロにする話もあるが）消費税をなくすというのがよく分からない。どこまで話が進んでいるのか」
「現時点で結論を先取りしない」国民会議での議論は
高市早苗総理大臣（1月）
「飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。実現に向けた検討を加速します」
飲食料品の消費税2年間ゼロを公約に掲げていた高市総理。しかし、先行きの不透明さから野党の追及が...
れいわ 奥田芙美代共同代表
「悲願の減税、いつですか？」
高市早苗総理
「現時点で結論を先取りすることをすることはいたしません」
消費税減税の実現に向け検討を加速するとした国⺠会議。
25日には中道‧立憲‧公明の3党も初めて加わり議論が交わされましたが、中道などを支持する連合からは...
連合（中道・立憲・国民を支持）林鉄兵副事務局⻑
「（消費税ゼロを2年間で）やめるときに、消費税を元に戻せるのかということが非常に気になる」
経済団体「慎重な検討が必要である」24日には有識者会議も
また、自⺠党を支持する経済団体などからも...
自民党 小野寺五典税調会長
「（経済団体から）企業の事務負担増加や現場の混乱を考慮すると、消費税減税には慎重な検討が必要であるということ（が指摘された）」
懸念の声が相次ぎ、消費税減税は検討を加速するどころか足踏み状態に。
こうした中、24日には有識者が集まった会合が開かれ、消費税減税と並行して「給付付き税額控除」の議論がスタート。
より効果的な支援が出来るとして、消費税減税より優先すべきでは、との意見も出ているのですが、一体どのようなものなのでしょうか。