代表初先発でポスト&守備に存在感…W杯生き残りへ191cm長身FW後藤啓介「走ることは苦じゃない」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
1トップのタスクを高水準でこなし、次の課題にも向き合える有意義な63分間だった。191cmの長身を誇る20歳のFW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦で日本代表初先発。攻撃ではポストプレーのワンタッチパスで前進を加速させつつ、守備では前線からのファーストプレスだけでなく、相手のボランチを消す役割やボールホルダーへのプレスバックに奔走し、主力を多数起用した欧州勢相手の善戦に一役買っていた。
序盤から際立っていたのは守備への高い意識だった。前半4分、まずは献身的なプレスバックで相手のビルドアップに制限を加えると、マイボールにしたところから今度はポストプレーで味方につなぎ、クロス攻撃の起点に。シントトロイデンで鍛えた「良い守備から良い攻撃」を示す上々の入りを見せた。
元ボランチというバックグラウンドも示しているとおり、他の若手ストライカーに比べて守備は得意としている。その後も相手にロングボールを蹴らせる場面、味方のほうに相手を誘導する場面、パスコースを消す場面、自らで奪いに行く場面など、狙いを使い分けながら相手を追い詰める姿が目立っていた。
その働きは豊富な運動量あってこそだが、原動力は「気持ちですね」と後藤。「負けたくないというただただそれだけ。若いし走れるのもあるので、走ることは苦じゃないし、チームが勝つことに対して自分ができることはたくさんある中で、それがああいうプレスバックだったり、つなぎ役、収めることが自分の良さだと思う」と活路を見据えている。
攻撃ではフィニッシュワークに入る局面は限られていたが、味方と近い距離感を保ってのポストプレーでいくつか良い場面を作った。「あんなに綺麗にポンポンうまくいくとは思わなかったけど、集中して入ったし、レベルの高い選手がいることが自信になる。ミスをしても取り返してもらえる安心感があったのでそれがいいプレーにつながった」。A代表という環境で周囲に感じている信頼が、タッチ数の少ないパスの精度にも寄与していたようだ。
その一方、試合全体を振り返ると明確な課題にも向き合う形となった。
「プレー自体は悪くなかったと思う。ロングボールになった時、(上田)綺世くんほどのポストプレーの能力はないけど、それ以外の足元の部分だったり、背後へのラン、プレスのスイッチは全員に共有されていたことで自分のタスクをしっかりこなせたと思う」
裏を返せば空中戦は一つの反省点。191cmという長身ゆえに高さでは分がある一方、長身選手と競り慣れている相手との駆け引きは発展途上だ。「競り負けた部分もあるし、落下点とか(鈴木)彩艶くんとの共有だったり、最終ラインの選手との意思疎通はまだまだ足りない。自分自身あと2か月半あるのでクラブでそういうところができているよというのを示していかないといけない」。W杯までの成長を誓った。
今季のベルギーリーグで10得点を達成し、「正直これを狙っていた」というタイミングで成し遂げたW杯直前の代表入り。そこで出た一つ一つの課題に向き合い、W杯メンバー争いに食い込んでいく構えだ。まずは「相手に良い状態で競らせないとかできることはあるので、マイボールになるような身体の当て方をやっていかないといけない」という具体的なテーマに取り組み、次のチャンスを狙う。
(取材・文 竹内達也)
1トップのタスクを高水準でこなし、次の課題にも向き合える有意義な63分間だった。191cmの長身を誇る20歳のFW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦で日本代表初先発。攻撃ではポストプレーのワンタッチパスで前進を加速させつつ、守備では前線からのファーストプレスだけでなく、相手のボランチを消す役割やボールホルダーへのプレスバックに奔走し、主力を多数起用した欧州勢相手の善戦に一役買っていた。
元ボランチというバックグラウンドも示しているとおり、他の若手ストライカーに比べて守備は得意としている。その後も相手にロングボールを蹴らせる場面、味方のほうに相手を誘導する場面、パスコースを消す場面、自らで奪いに行く場面など、狙いを使い分けながら相手を追い詰める姿が目立っていた。
その働きは豊富な運動量あってこそだが、原動力は「気持ちですね」と後藤。「負けたくないというただただそれだけ。若いし走れるのもあるので、走ることは苦じゃないし、チームが勝つことに対して自分ができることはたくさんある中で、それがああいうプレスバックだったり、つなぎ役、収めることが自分の良さだと思う」と活路を見据えている。
攻撃ではフィニッシュワークに入る局面は限られていたが、味方と近い距離感を保ってのポストプレーでいくつか良い場面を作った。「あんなに綺麗にポンポンうまくいくとは思わなかったけど、集中して入ったし、レベルの高い選手がいることが自信になる。ミスをしても取り返してもらえる安心感があったのでそれがいいプレーにつながった」。A代表という環境で周囲に感じている信頼が、タッチ数の少ないパスの精度にも寄与していたようだ。
その一方、試合全体を振り返ると明確な課題にも向き合う形となった。
「プレー自体は悪くなかったと思う。ロングボールになった時、(上田)綺世くんほどのポストプレーの能力はないけど、それ以外の足元の部分だったり、背後へのラン、プレスのスイッチは全員に共有されていたことで自分のタスクをしっかりこなせたと思う」
裏を返せば空中戦は一つの反省点。191cmという長身ゆえに高さでは分がある一方、長身選手と競り慣れている相手との駆け引きは発展途上だ。「競り負けた部分もあるし、落下点とか(鈴木)彩艶くんとの共有だったり、最終ラインの選手との意思疎通はまだまだ足りない。自分自身あと2か月半あるのでクラブでそういうところができているよというのを示していかないといけない」。W杯までの成長を誓った。
今季のベルギーリーグで10得点を達成し、「正直これを狙っていた」というタイミングで成し遂げたW杯直前の代表入り。そこで出た一つ一つの課題に向き合い、W杯メンバー争いに食い込んでいく構えだ。まずは「相手に良い状態で競らせないとかできることはあるので、マイボールになるような身体の当て方をやっていかないといけない」という具体的なテーマに取り組み、次のチャンスを狙う。
(取材・文 竹内達也)