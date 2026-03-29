女優の市川実日子（47）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。芸能界入りの秘話を明かした。

この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の片桐はいりとともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、親交がある。

小林はTBS「3年B組金八先生」で14歳で芸能界入り。市川も同じ14歳でモデルとして芸能界入りしている。

当時について、「私は気づいたらって感じだから。モデルだし」と市川。「“嫌です”って最初……」と最初は断わったことを明かした。

「姉がいるので、姉がモデルやっていて」とすでにモデルとして活躍していた姉で女優の市川実和子について触れ、「“妹がいる”って聞いた編集部の方から電話かかってきて、家に。何も言わず（切った）。怖すぎて、大人と話してないから、中学生の時」と苦笑した。

それでも「じゃあ友達とはどう？」と誘われ、「じゃあ友達とはどう？」と心境が変化。「雑誌の撮影にカットモデルみたいな感じで行って。そしたら大人たちが“かっこいい！”ってなって。光作っている人とか。カメラの人とか、緊張感で凄かったところから仲間になっていくみたいな。あの感じが凄く楽しかったので、“また大人たちに会いたい”みたいな。もうその連続でした、最初」と振り返った。