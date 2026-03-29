◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)

開幕3戦目の先発を託された巨人のドラ3ルーキー・山城京平投手。3回途中5失点と悔しいマウンドとなりました。

初回には先頭で迎えた阪神・近本光司選手にヒットを浴びた山城投手。俊足の近本選手には盗塁を試みられるも、スタメンマスク・岸田行倫選手の好プレーで盗塁を阻止します。その後は森下翔太選手に四球を許すも、4番・佐藤輝明選手からは三振を奪い無失点の立ち上がりとしました。

援護をもらい2回のマウンドにあがった山城投手でしたが、大山悠輔選手や伏見寅威選手に死球を与える場面も。藤川球児監督がベンチを出たり、阪神ファンからも声があがるなど、波乱のマウンドとなります。その後は対する先発・伊藤将司投手のタイムリーを浴び、逆転を許しました。

3回のマウンドにもあがった山城投手でしたが、ヒットと2度の四球とし無死満塁を招いたところで降板。山城投手は唇をかみ、悔しそうな表情でマウンドをあとにしました。

オープン戦では2登板で無失点としていた山城投手。2番手・赤星優志投手もタイムリーを浴びたことでランナーを返し、この日は3回途中67球を投げ、被安打3、奪三振1、与四死球5、5失点となりました。