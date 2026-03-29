お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が28日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による休養の間、テレビ東京系「あちこちオードリー」の代打MCを務めた芸人らに改めて感謝した。

若林は「あちこちオードリーだと、向井（慧）くん、山ちゃん（山里亮太）、平子（祐希）さん、狩野（英孝）くん。これはあちこちオードリーで言ったんだけど、俺より面白くするのやめてほしかった。やっぱり。今言った人たちってキャリアある人たちじゃん。それぐらいわからないかなって思う」と、代打MCの進行ぶりを褒めながらも複雑な胸中を語った。

相方の春日俊彰は「ちょっと抑えめにというか」と若林の主張を理解し、若林も「抑えれないかなって思う」と語った。

若林は「一番ダメなのは、向井くん」と切り出し、「俺と同じ道のりで俺を超しちゃだめなの」とMCの好奇心からさまざまな質問を重ねていくスタイルで番組を進行した向井を称賛しながらも、“忠告”した。

若林は「狩野くんとか、山ちゃん。山ちゃんはちょっと違う角度。（ゲストの）キングコングとの関係性とか。狩野くんも“狩野くんがやるよ”ってことをちゃんと狩野くんがやるし、いろいろあるじゃん。俺と同じ道で俺を超しちゃうってマジで超しちゃってるから、今度言いに行かなきゃと思って、向井くんに」と語った。

春日は「それは何、クレームを入れるってこと？」と笑った。

若林は「うん。全く違和感がない上で俺より面白いはダメじゃん。そんなことしちゃったら」と“クレーム”をつけた。