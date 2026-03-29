大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２８日（日本時間２９日）のダイヤモンドバックス戦に３―２で逆転勝利を収め３連勝。１点ビハインドの８回にスミスが値千金の２ランをマークすると、新守護神のディアスがゲームを危なげなくクローズした。

大谷、ベッツ、フリーマンらのラインナップにタッカーまでが加わった現在のドジャース打線は凶暴そのもの。大目標のワールドシリーズ３連覇へ向け、この上ないスタートを切った格好だ。

一方、３試合連続でブルペンが耐えきれず敵地で屈辱的なスイープを喫してしまったＤバックスサイドはタメ息が止まらない。



米メディア「ＯＮＳＩ」でダゴスティーノ記者は「Ｄバックスは２１世紀に入ってから、開幕シリーズで相手に３連勝または４連勝を許したことは一度もなかった。アリゾナがこのような結末を味わったのは、球団創設初年度だった１９９９年以来のこと。その時もまた、ドジャー・スタジアムだった」と２７年ぶりの屈辱であったと指摘する。

この日の先発・ロドリゲスはドジャース打線を相手に５回４安打１失点と好投。「しかしその後、あまりにもおなじみの展開が再び現れた」と同記事では８回に４番手として登板し、逆転アーチを浴びたモリーヨの背信を嘆く。「最初から避けられない結末のように感じられた」と自虐を込めて、自軍のブルペンの脆弱さを指摘した。