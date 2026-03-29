ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」のギター・沖聡次郎（３１）とフリーアナウンサー・松本圭世（３６）が２９日、ＳＮＳで結婚を発表した。

それぞれのＳＮＳで「いつも応援してくださる皆さまへ この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました」と報告。

「未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります。これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、より一層活動に励んでまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とし、直筆の連名を添えた。

さらに松本はインスタグラムに「結婚も妊娠も自分が１番驚いています。笑」と投稿。「お仕事については体調と相談しつつ以前よりはゆっくりとしたペースにはなりますが続けて行く予定です。関係者の皆様、ご配慮いただきありがとうございます。Ｍリーグでのスーツがどうしても入らなくなってきたのでこのタイミングでの報告になりました」とつづり、「突然の発表で驚かせてしまったとは思いますがこれからも夫婦共々応援していただけたら幸いです」と呼びかけた。

「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」は５人組バンドで「ツキミソウ」など人気曲多数。松本は愛媛朝日テレビアナ、テレビ愛知アナを経て、現在フリーで活動。趣味は麻雀で、「Ｍリーグ」のリポーターなどを務める。