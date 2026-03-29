上田のポストプレーから三笘が絶妙なスルーパスを送り、伊東がシュートした

日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランド代表と対戦した。

前半をスコアレスで折り返したものの、選手交代で攻撃の勢いを増し、FW伊東純也の決勝点で1-0の勝利を収めた。

森保一監督はまだ代表での経験が少ないFWの後藤啓介やMF佐野航大、MF藤田譲瑠チマらを先発に抜擢して試合に臨んだ。しかし、前半を0-0で折り返すと、後半の開始からMF三笘薫やDF谷口彰悟を投入。さらに同17分に伊東、MF堂安律、FW中村敬斗、FW上田綺世と主力を次々に投入。攻撃を活性化させた。

同23分には交代出場組が絡んでチャンスを生み出す。上田がポストプレーでつなぎ、三笘が右サイドのスペースへ絶妙なスルーパスを送ると、これをうけた伊東がキレのあるドリブルでエリア内へ。右足のシュートはGKの好セーブにあってゴールこそならなかったが、経験豊富な選手たちがさすがのクオリティーを見せつけた。

このシーンについて、SNSでは「美しい流れ」「綺麗すぎる」「後半主力が出ると一気に展開が変わる」「純也さんの加速がエグい」といったコメントが寄せられた。日本は同39分にオーバーラップしたDF鈴木淳之介のクロスをFW塩貝健人が落とし、最後は伊東が決めてスコットランドに1-0で勝利した。（FOOTBALL ZONE編集部）