◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム(29日、みずほPayPayドーム)

日本ハムの有原航平投手が6回7失点で降板となりました。

6年ぶりに日本ハムに復帰し、今季初先発となった有原投手は初回、ランナー1塁で3番・柳町達選手にタイムリーを打たれ先制点を許します。

2回にチームは万波中正選手のソロホームランなどで2点を返しすぐに逆転しましたが直後のウラ、先頭から連続ヒットを浴び1塁3塁となると8番・川瀬晃選手にセンターに打ち返され同点。さらに2塁3塁で内野ゴロの間にランナーをかえされ勝ち越しを許しました。

その後2アウトランナー3塁の場面で有原選手が暴投。田宮選手がボールをそらすとランナーがホームに滑り込み4点目を失いました。

有原投手は3回にも失点、4回にはランナー2塁で柳町選手にヒットを許すとこれをライトの万波選手が後逸、ホームの生還を許します。その後ランナー3塁で4番・柳田悠岐選手にタイムリーを打たれ失点しました。

5回も続投した有原投手はこの回は無失点、6回も3者凡退に抑え立ち直った有原投手はこの回で降板となり、6回112球、被安打10、四死球3で7失点(自責点5)の内容。昨季はソフトバンクで14勝（9敗）をあげ、日本一にも貢献しましたが、かつてのチームメートに痛い攻撃を受けることになりました。