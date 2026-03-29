「ミトじろーかわいい」水卜麻美アナ、ZIP! の思い出ショットを披露！ 「淋しいです」「素敵な思い出」
「ミトじろーかわいい」水卜麻美アナ、ZIP! の思い出ショットを披露！ 「淋しいです」「素敵な思い出」
日本テレビのアナウンサー・水卜麻美さんは3月28日、自身のInstagramを更新。3月で情報番組『ZIP!』を卒業する天気予報マスコットキャラクター・そらジローとのツーショットを披露しました。
【写真】水卜麻美アナ、ZIP! の思い出ショット
「ミトじろーかわいいです」水卜さんは「2025年度までのZIP! も、ありがとうございました。新年度もどうぞよろしくお願いいたします‼︎」と1枚の写真を投稿。自身が総合司会を務める情報番組『ZIP!』の「旅するエプロン」コーナーに登場していた俳優・池田航さんと俳優でミュージシャンの伊藤楽さん、水越毅郎アナウンサー、そらジローなど3月で卒業するメンバーとの思い出ショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「そらジロー 水越さん バーナータイム 淋しいです」「ミトじろーかわいいです」「寂しいですが、新しいZIP楽しみにしてます」「朝はzipがいい」「ミトちゃんがいて良かった」「素敵な思い出がいっぱいですね！」「いい表情」「また航くん楽くんを呼んでください」との声が寄せられています。
「大好きな2人です！」23日の投稿では、「風間俊介さん‼︎ 月曜日って、風間さん」とつづり、月曜メインパーソナリティーを約7年半務め、同日番組を卒業した俳優・風間俊介さんとのツーショットを披露している水卜さん。視聴者にとっても長年見慣れたツーショットに「このツーショットが見れなくなるのは残念です」「と〜ってもいい写真！」「大好きな2人です！」「癒しの月曜」「早くもロスですわ」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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