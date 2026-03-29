長与町に去年12月にオープンしたカフェ。

海を望む店内で、真心込めた野菜スイーツをと生搾りジュースを味わえます。

【NIB news every. 2026年3月16日放送より】

長与町に去年12月にオープンしたカフェ「umi」。

（umi 茺田 暁子さん）

「世代や性別にかかわらず、いろんな人にゆっくりしてほしいので、皆さんがリラックスできるような内装に心がけてつくっている」

自宅の1階を改装した店舗では、大きな窓から大村湾を一望できます。

店主の茺田 暁子さんは7年前、結婚を機に福岡から引っ越してきました。

（umi 茺田 暁子さん）

「友人もいない状態で、0歳の子どもがいたけど(親切にしてもらった)。少しずついろんな人に恩返ししたい」

保育園などに勤めていましたが、去年12月にこのカフェをオープン。

そのきっかけとなったのは…。

（umi 茺田 暁子さん）

「子どもが小学校1年生になり、子ども自身もチャレンジの年だったので、私も一緒に新しいことにチャレンジしたいと思った」

人気メニューの「朝絞り長与みかんジュース」。

売り切れる日もあるそうです。

地元の農家から、季節にごとに違った品種を仕入れて。毎朝 絞って提供しています。

この日の品種は、糖度が高くコクもある「青島みかん」です。

（栗山真乙アナウンサー）

「鮮やかなオレンジ色。

ジューシーで、みかんの果肉もしっかりと感じられて、とても甘い」

そしてこだわりは、野菜を使ったスイーツ。

実は野菜が苦手という子どもにも好評だそうです。

（umi 茺田 暁子さん）

「ニンジンが好きじゃない娘も、喜んで食べています」

イギリスの伝統的な焼き菓子「キャロットケーキ」。

ニンジンをたっぷりとすりつぶし、シナモンやクミンなどのスパイスと黒糖で、ニンジン特有の香りを優しく包み込みます。

焼きあがった生地に、クリームチーズがベースのフロスティングやクルミをのせたら完成です。

（栗山真乙アナウンサー）

「ふわふわ。ニンジンと黒糖の甘さにスパイスが合わさっておいしい、上のクリームチーズとクルミもアクセントになっている」

海を眺めながら味わう、こだわりのドリンクやスイーツ。

（umi 茺田 暁子さん）

「日常の忙しさの中で、ここに来たらホッとできる空間になればいいと心がけている」

自然を感じられる空間で、くつろぎの時間を提供します。