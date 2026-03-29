上司にしたいと思う『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位は「ジョウブ」、1位は？
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「上司にしたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、ジョウブ。大阪府出身でメーカーマーケティングとして活躍。恋愛に真っすぐで豊かな感情がすぐ顔に出る一方で、メンバーの間で衝突が起きた際は、誰も否定せず冷静に調和を試みる頼れる存在です。
回答者からは、「とても明るく一生懸命で、困っていたらすぐに助けてくれそうだからです」（20代女性／東京都）、「漢気のある感じがいい」（20代男性／福岡県）、「失敗しても優しくフォローしてくれそうだから」（20代女性／神奈川県）、「こんな明るい上司が欲しい（30代女性／山口県）、「ギスギスせず、職場の雰囲気がよさそう」（50代回答しない／奈良県）などの声がありました。
1位は、カズユキ。大阪府出身の通信系営業マン。最年長メンバーとして、社会的な経験を積んだ落ち着きと冷静で的確なアドバイス、包容力が魅力です。15年付き合った恋人と別れたばかりという、恋愛においても経験豊富な“みんなの優しいお兄さん”的存在です。
回答者からは、「失敗した時にどうすればよかったのか一緒に考えてくれそうだから」（20代女性／宮城県）、「みんなの優しいお兄さんみたいで、色々仕事で行き詰ったときに気にかけてくれそうかなと思ったからです」（30代男性／兵庫県）、「否定的に怒ったりせず、良いところを伸ばしてくれそう。仕事の相談も乗ってくれそう」（30代女性／東京都）、「ミスをしても、冷静に理由を聞いてくれて、解決策を一緒に考えてくれそうな安心感があるからです」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
今回はその中から、「上司にしたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ジョウブ／39票
2位は、ジョウブ。大阪府出身でメーカーマーケティングとして活躍。恋愛に真っすぐで豊かな感情がすぐ顔に出る一方で、メンバーの間で衝突が起きた際は、誰も否定せず冷静に調和を試みる頼れる存在です。
1位：カズユキ／72票
1位は、カズユキ。大阪府出身の通信系営業マン。最年長メンバーとして、社会的な経験を積んだ落ち着きと冷静で的確なアドバイス、包容力が魅力です。15年付き合った恋人と別れたばかりという、恋愛においても経験豊富な“みんなの優しいお兄さん”的存在です。
回答者からは、「失敗した時にどうすればよかったのか一緒に考えてくれそうだから」（20代女性／宮城県）、「みんなの優しいお兄さんみたいで、色々仕事で行き詰ったときに気にかけてくれそうかなと思ったからです」（30代男性／兵庫県）、「否定的に怒ったりせず、良いところを伸ばしてくれそう。仕事の相談も乗ってくれそう」（30代女性／東京都）、「ミスをしても、冷静に理由を聞いてくれて、解決策を一緒に考えてくれそうな安心感があるからです」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)