ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラで撮影した合成画像。赤外線フィルターを利用して光の波長をサンプリングしている/NASA/ESA/CSA/STScI/Dale Kocevski/Colby College

（CNN）カメラで何かを写そうとしたところへ、だれか横から写り込んでくることがある。それと同じように、米航空宇宙局（NASA）のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がこれまでに撮影した画像のほぼすべてに、いくつもの明るく、小さな赤い点（LRD）が写り込んでいた。その正体については、まだ定説がない。

ウェッブ望遠鏡が4年前に稼働してから、この不可解な天体が画像に何百も現れ、そのなぞを解こうと何百件もの研究が始まっている。

米プリンストン大学のジェニー・グリーン教授はLRDについて「なぜこんな見え方をするのかまったく分からない。そんな天体を研究するのは、今までの研究生活で初めてだ」と語った。「なぞと呼んでいい存在だと思う」

初めからはっきりしていたのは、この奇妙な天体が多数存在するということだ。「ウェッブ望遠鏡で深宇宙のポインティング観測をするたびに、必ずいくつか見つかっていた」と、グリーン氏は指摘する。ポインティングとは、望遠鏡を特定の領域に向け、長時間かけてごく弱い光を検出する手法だ。

LRDの正体については当初、初期宇宙の巨大な銀河、あるいはちりに包まれたブラックホールではないかという説が浮上した。

だが観測が進むうちにどの説も覆され、新たにいくつかの仮説が立てられた。その多くはやはりブラックホールと関係している。

グリーン氏は「私としては成長中のブラックホールからの光に違いないと考えるが、ほかにも変わった例として、寿命を迎えた極めて巨大な恒星という説などがある」と語った。超巨大ブラックホールや銀河の進化を専門とする同氏が語ったところによると、これまでのLRD観測に最もよく当てはまるのが、ブラックホールを主な構成要素とする考え方だという。

ただし、この先まったく新しい観測結果が出て、LRDの正体をめぐる仮説がすべて覆される可能性もあると、同氏は指摘する。「今まではまさにその繰り返しだった。ある推測を立てたが、それは間違いで、別の推測を立ててもまた違っていた。今後もそうなる可能性があるとしておこう」

最終的に過去の仮説が立証されるか、あるいはまったく新しい発見があるかは分からないが、いずれにせよ宇宙への理解が深まることになるだろう。

空白を埋める「ミッシングリンク」

小さな赤い点という呼び名が初めて登場したのは、この天体についての研究が始まってから2年近く経った24年の論文だ。オーストリア科学技術研究所で銀河の宇宙物理学チームを率いるヨリト・マティー氏が考案した。正確な科学用語では「Hα（アルファ）広輝線放射体」だが、こちらのほうがシンプルで覚えやすいからだという。

LRDはウェッブ望遠鏡の稼働後に初めて見つかった。これは、当時稼働していたハッブルのような望遠鏡では解像度が足りなかったり、可視光より波長の長い赤外線への感度が不十分だったりしたためだ。それに対してウェッブ望遠鏡は、直径6.5メートルの主鏡でわずかな赤外線もとらえることができ、従来は見えていなかったものが見えるようになった。

LRDが赤く見えるのは遠方にあるから、そして宇宙が膨張しているからだ。膨張する宇宙のはるか遠くから出た光は、地球に届くまでの間に波長が伸び、赤外線の側にずれて観測される。これは「赤方偏移」と呼ばれる現象だ。

ただ、LRDはもともと赤いことも分かっている。どうして赤いのかという理由は、なぞの中でも一番不可解な部分の一つだ。

「私たちが24年に発表した研究は、LRDの正体が成長中のブラックホールで、赤く見えるのはちりの粒子に包まれているからだという主旨だった」と、マティー氏は説明する。「それから少なくとも1〜2年は、おそらくこれが共通の認識だった。だが今は少し修正されている。私たちは今も成長中のブラックホールとみているが、赤いのはちりでなく、水素ガスがあるからだと考える」

LRDをめぐるなぞの多くは、その遠さに起因する。これまでに1000個ほど見つかっているが、マティー氏によればほとんどがはるか遠方にあるという。

「LRDは初期宇宙、主に138億年前の誕生から10億年の間の宇宙に多数存在している。だがもっと近い、つまりより若い宇宙では非常にまれだ」と、同氏は説明する。遠方の宇宙を観測するということは、つまり宇宙の過去へさかのぼることを意味する。地球から遠ければ遠いほど、そこからの光が地球まで到達するのに長い年月がかかるからだ。

地球にずっと近い宇宙でも、昨年初めて三つのLRDが発見され、現在その分析が進められている。だがマティー氏によると、近くのLRDは遠方の初期宇宙で見つかったLRDと比べ、10万倍もまれな存在と考えられる。

とはいえ、今後近くでもっと多くのLRDが見つかれば、さらに多くの秘密が解き明かされるかもしれない。地球により近い天体のほうが容易に調べられるからだ。

マティー氏は「私たちのブラックホールへの理解がLRDでどう変化するかという点では、歴史の空白を埋める『ミッシング・リンク（失われた環）』になり得るかもしれない」と述べた。「私たちの住む天の川銀河もそうだが、銀河の中心には超巨大ブラックホールがある。このブラックホールがどのように形成されたのかはなぞといえるが、LRDはブラックホールの誕生期または幼児期で、私たちはそれを初めて目にしている可能性がある」

「ブラックホール星」

LRDの全体像を見渡そうとする調査としては23年、米ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのアンナ・デグラーフ氏らが「RUBIES」という研究プロジェクトを開始。ウェッブ望遠鏡を使った60時間分の観測で、赤く光る数千の天体を分析した。

デグラーフ氏は「赤い光源を体系的に調べた最初のプロジェクトだった。LRDだけでなく、あらゆる未知の天体を観測したが、その中に40前後のLRDがあった」と語る。

RUBIESで一番の驚きだったのは、同氏が「ザ・クリフ（断崖）」と名づけた天体だという。LRDの正体に関する従来の仮説を覆す特徴がみられた。

「それまでとは違って、通常の銀河でもなく、ちりに包まれたブラックホールでもない、何か別物だと断定できる天体だった」と、デグラーフ氏。当時は独マックス・プランク天文学研究所の博士研究員だった。「ちょっとしたブレイクスルーだった」と振り返る。

ザ・クリフという名前は、光スペクトルが弱い紫外線から強い赤へ、がくんと移る不連続な分布に由来する。デグラーフ氏は「この特徴が現れる原因となるのは、非常に高濃度でやや温かい水素ガスだけだ」

「つまり、LRDが赤いのはそこに終末期の恒星があるからでも、ちりに包まれているからでもなく、ブラックホールとみられる中心のエネルギー源を取り囲んだ非常に高濃度のガスが、光を吸収しているからだということになる。これはかつて観測されたことがなかった」と語り、ザ・クリフは新たなタイプの天体の存在を示唆していると強調した。

同氏は複数の論文でこのタイプの天体を「ブラックホール星」と呼び、その呼び名はやや大衆向けだがまったくの間違いでもないと語っている。

「私たちは確かに、LRDにエネルギーを供給するブラックホールが存在し、そのブラックホールからの光が周りのガスを照らしていると考える」と、デグラーフ氏は言う。ブラックホール自体が光を出すわけではないが、そこへ吸い込まれる超高温の物質が強い光を放つため、成長中のブラックホールは宇宙の中でもひときわ明るく見える。

「まったく知らなかったもの」

ザ・クリフはまた、LRDの発見よりずっと前の06年に米コロラド大学ボールダー校のミッチ・べゲルマン教授らが存在を予測した、理論上の天体「クワジスター」とも共通点を持つ。

べゲルマン氏らのチームはクワジスターについて、核融合反応で輝く恒星とは違い、ブラックホールを取り囲む大量のガスによって輝く天体と説明している。デグラーフ氏が起源不明のブラックホールからエネルギーを得る星を指して大まかにブラックホール星と呼ぶのに対し、クワジスターは原始星の崩壊でできたブラックホールを中心に持つ理論上のモデルとして定義された。

べゲルマン氏は「私たちが存在を予測したのは、膨大な物質の層を持つブラックホールだ。これでLRDを説明できるという決定的証拠が必ずしもあるとは思わないが、今のところ、この説で否定できない反証は見たことがない」

恒星とブラックホールという変わった取り合わせのハイブリッドがあるとすれば、それはかつてないタイプの天体ということになる。研究者らがクワジスターをLRDの正体と宣言することに慎重な姿勢を示すのも無理はない。

マティー氏は「LDRの正体がクワジスターだという可能性は十分にあるが、まだほかのシナリオが完全に否定されたわけではない」と語った。「この説が正しければ、私としては大変うれしい。恒星と超巨大ブラックホールの間をつなぐ新たな宇宙物理学的現象が見つかったことになるからだ。ただし、まだ判断するには早いというのが私の考えだ」

デグラーフ氏は、LRDについてはまだ分からないことが多いと指摘する。「LRDの中にブラックホールがあることを証明するのは非常に難しい。今のところ証拠はない」「私たちがなぜブラックホールはあると考えるか、その理由はLRDがとても明るいこと、数がとても多いということだけ。科学者としての直感だが、実際に証明するのは困難だ」

科学界で今、LRDをめぐる議論がどの段階にあるのかを特定することは難しい。ただほとんどの研究者が、解決には程遠いとみている。だからこそ、LRDは非常に興味深い研究対象でもある。

「これはウェッブ望遠鏡がもたらした最大のサプライズであり、期待に沿ったサプライズだ」と、デグラーフ氏は言う。

「ウェッブ望遠鏡は100億ドル（約1.6兆円）規模の宇宙ミッション。まったく知られていなかったものを見つけることが期待され、その期待に応えていると思う。私たちに与えられたのは、少し銀河のようにも、ブラックホールのようにも、そして恒星のようにも見える新たなパズルだ。あらゆる方面の専門家が議論に参加しようと持論を展開し、見識を披露している。こんな例はほかにない」