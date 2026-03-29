庄司智春、長男の14歳誕生日祝福 自宅サプライズの様子に「最高の思い出になる」「広くて素敵なリビング」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月28日、自身のInstagramを更新。長男の14歳の誕生日を自宅で祝った様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳3児のパパ芸人「仲が良くて素敵」14歳長男に自宅リビングでサプライズ
庄司は「息子14歳誕生日 外食後自宅にてバースデーケーキでお祝い」と報告。「息子が大好きなタルトと写真撮ってる隙に後ろからパイ投げ大成功！」と、長男へのバースデーサプライズでパイ投げを決行したとつづり、その様子を連続写真で投稿している。写真にはタルトを前にした長男の顔に、庄司が見事にパイを命中させた瞬間と、「と思いきや見事にやり返された」と、息子からやり返され、自身も顔面が生クリームまみれになった瞬間が捉えられている。
その後「すぐにとーたん大丈夫？って真剣に心配する息子」と声をかけてくれた息子の優しさに感動したとも記しており「時に我が子に多くを期待してしまうけど このままで良いじゃん！って改めて強く思った日でした」と父親としての感慨をつづっている。
また同日妻でタレントの藤本美貴は自身のInstagramで、庄司と一緒に長男のバースデーケーキを買いに行ったと報告。「14歳…なかなか大きくなりました…嬉しいけど、寂しさもあるかな…」と成長を噛み締める言葉も投稿している。
この投稿は、長男へのお祝いの言葉とともに「仲が良くて素敵な親子」「やり返した後に心配する息子さんの優しさに感動」「ホロリときました」「愛情たっぷりの誕生日祝いで幸せそう」「最高の思い出になるバースデー」などという反響が寄せられている。また、木目調の壁に子供たちの作品や写真が飾られた温かみのある自宅の様子にも、「自宅がオシャレでアットホーム」「子供の作品を飾っているところに愛情を感じる」「広くて素敵なリビング」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳3児のパパ芸人「仲が良くて素敵」14歳長男に自宅リビングでサプライズ
◆庄司智春、14歳長男の誕生日祝い
庄司は「息子14歳誕生日 外食後自宅にてバースデーケーキでお祝い」と報告。「息子が大好きなタルトと写真撮ってる隙に後ろからパイ投げ大成功！」と、長男へのバースデーサプライズでパイ投げを決行したとつづり、その様子を連続写真で投稿している。写真にはタルトを前にした長男の顔に、庄司が見事にパイを命中させた瞬間と、「と思いきや見事にやり返された」と、息子からやり返され、自身も顔面が生クリームまみれになった瞬間が捉えられている。
また同日妻でタレントの藤本美貴は自身のInstagramで、庄司と一緒に長男のバースデーケーキを買いに行ったと報告。「14歳…なかなか大きくなりました…嬉しいけど、寂しさもあるかな…」と成長を噛み締める言葉も投稿している。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿は、長男へのお祝いの言葉とともに「仲が良くて素敵な親子」「やり返した後に心配する息子さんの優しさに感動」「ホロリときました」「愛情たっぷりの誕生日祝いで幸せそう」「最高の思い出になるバースデー」などという反響が寄せられている。また、木目調の壁に子供たちの作品や写真が飾られた温かみのある自宅の様子にも、「自宅がオシャレでアットホーム」「子供の作品を飾っているところに愛情を感じる」「広くて素敵なリビング」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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