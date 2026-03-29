フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２８日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日、ゲスト出演したザブングル加藤は近況報告＆ガチ相談。

「半年に１回しか、さんまさんにお会いできないんで、ちょっと近況報告が…。僕の前の相方が沖縄で結婚したんですよ。４月に結婚式があるんですけど。呼ばれたんですけど、ぶっちゃけ５年前に解散してて、沖縄に行くのも結構お金かかるじゃないですか？キツいなと思ったんですけど、ご祝儀って、前の相方はいくら包めばいいんですかね？」と打ち明けた。

千原兄弟・千原ジュニアは実兄で相方の千原せいじが結婚した際のご祝儀を聞かれ「いや、でも、だいぶと前やから…。俺は１０万円とか」と若手芸人だった頃を述懐。さんまが「そんなもんやって」とうなずいた。

加藤が驚きながら「１０が『そんなもん』なんですか？（自分は）元（相方）ですよ？」と訴えると、さんまは「俺、元嫁に…、もっと払ってるよ…？」と前妻で女優・大竹しのぶの名を出して爆笑させた。陣内智則は「ご祝儀ちゃうわ！」と突っ込んでいた。