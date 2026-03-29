永峰咲希が大逆転地元V 申ジエは永久シード入り目前で惜敗
＜アクサレディス 最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た地元・宮崎出身の永峰咲希が1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。トータル13アンダーで逆転し、ツアー通算4勝目を果たした。
【写真】地元の仲間たちも大喜び！
前半は1バーディ・1ボギーと伸ばしあぐねたが、後半から潮目が変わった。10番パー5で値千金のイーグルを奪うと、15番からは3連続バーディを奪取して単独トップへ。最終18番もバーディで締めて、最終組のホールアウトを待たずして勝利を決めた。優勝スピーチでは「みなさん最後までついて回ってくださって、それが一番の力になりました。10歳でゴルフを始めて、宮崎という地にすごく助けられてプロゴルファーになりました。感謝を伝えたい方、一緒にトロフィーを持って写真を撮りたい方がいっぱいいすぎて、うれしい悩みもあります」と話し、笑顔を見せた。「私の優勝した姿を見て、ジュニアの子たちの励みになれるよう、これからも頑張っていきます。また来年ここにもっと大きくなって帰ってくるので、これからも応援よろしくお願いします」。地元ギャラリーからの拍手を受けて、また顔をほころばせた。永久シード入り（通算30勝）に王手をかけていた申ジエ（韓国）は、1打差のトータル11アンダー・2位。悲願成就はお預けとなった。前週Vの笠りつ子はトータル5アンダー・14位タイ。女王・佐久間朱莉、4年ぶり予選通過の大山志保はトータル2アンダー・31位タイだった。今大会の賞金総額は1億円。優勝した永峰は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：永峰咲希（-13）2位：申ジエ（-11）3位：菅楓華（-9）4位：河本結（-8）4位：渡邉彩香（-8）4位：穴井詩（-8）4位：永井花奈（-8）4位：小林光希（-8）4位：宮澤美咲（-8）4位：藤本愛菜（-8）11位：青木瀬令奈（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子アクサレディス 最終結果
永峰咲希 プロフィール＆成績
〈連続写真〉体が開いてもスライスしない！ 永峰咲希のドライバースイング
【写真】初々しい！ JK時代の都玲華
日本勢は？ 米女子ツアー3日目の結果
【写真】地元の仲間たちも大喜び！
前半は1バーディ・1ボギーと伸ばしあぐねたが、後半から潮目が変わった。10番パー5で値千金のイーグルを奪うと、15番からは3連続バーディを奪取して単独トップへ。最終18番もバーディで締めて、最終組のホールアウトを待たずして勝利を決めた。優勝スピーチでは「みなさん最後までついて回ってくださって、それが一番の力になりました。10歳でゴルフを始めて、宮崎という地にすごく助けられてプロゴルファーになりました。感謝を伝えたい方、一緒にトロフィーを持って写真を撮りたい方がいっぱいいすぎて、うれしい悩みもあります」と話し、笑顔を見せた。「私の優勝した姿を見て、ジュニアの子たちの励みになれるよう、これからも頑張っていきます。また来年ここにもっと大きくなって帰ってくるので、これからも応援よろしくお願いします」。地元ギャラリーからの拍手を受けて、また顔をほころばせた。永久シード入り（通算30勝）に王手をかけていた申ジエ（韓国）は、1打差のトータル11アンダー・2位。悲願成就はお預けとなった。前週Vの笠りつ子はトータル5アンダー・14位タイ。女王・佐久間朱莉、4年ぶり予選通過の大山志保はトータル2アンダー・31位タイだった。今大会の賞金総額は1億円。優勝した永峰は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：永峰咲希（-13）2位：申ジエ（-11）3位：菅楓華（-9）4位：河本結（-8）4位：渡邉彩香（-8）4位：穴井詩（-8）4位：永井花奈（-8）4位：小林光希（-8）4位：宮澤美咲（-8）4位：藤本愛菜（-8）11位：青木瀬令奈（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子アクサレディス 最終結果
永峰咲希 プロフィール＆成績
〈連続写真〉体が開いてもスライスしない！ 永峰咲希のドライバースイング
【写真】初々しい！ JK時代の都玲華
日本勢は？ 米女子ツアー3日目の結果