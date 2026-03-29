明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第8節。

ロアッソ熊本は29日、鹿児島ユナイテッドFCと対戦しました。

ロアッソは後半11分、鹿児島に先制を許し、そのまま1対0で敗れました。

これでロアッソは4連敗です。