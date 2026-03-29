ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】ロアッソ熊本４連敗 【速報】ロアッソ熊本４連敗 【速報】ロアッソ熊本４連敗 2026年3月29日 15時10分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第8節。 ロアッソ熊本は29日、鹿児島ユナイテッドFCと対戦しました。 ロアッソは後半11分、鹿児島に先制を許し、そのまま1対0で敗れました。 これでロアッソは4連敗です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 「カビた部分だけ捨てる」は誤解 中には“最強クラスの発がん性”を持つ毒も…加熱しても消えない『カビ毒』の正体 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 金属加工, 仏壇, ダイス, 伊東市, 在宅医療, 置床工事, 明大前, 長野, 葬祭