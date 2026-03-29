タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。愛車のスズキ「クロスビー」への思いを綴りました。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 愛車スズキ「クロスビー」への思い 「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！ コンパクトカー大好き」





鈴木さんは「私の愛車です SUZUKIのクロスビーです」と報告。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！ コンパクトカー大好き」と綴り、愛着のある一台であることを明かしました。







クロスビーを購入したのは2024年5月のことで、当時も自身のインスタグラムで「車買いましたー」と購入を報告していました。そのときの投稿では「買った車はスズキのクロスビーにしました」と明かし、「乗りやすくて室内も広くて最高です 見た目も可愛くてお気に入りです」と絶賛していました。







購入前には自身のYouTubeチャンネルでクロスビーを試乗する様子を公開しており、その際には「すごく気になっているんですよ」「マジで可愛い」と関心の高さを告白。







実際に試乗してみると「中も可愛いよ〜」「本当に高級感ある」「結構 広いよ？」「乗り心地いい！！」と次々に称賛の言葉を連ねていました。また後部座席を確認した際には「これよくない？机があるの」「結構お気に入りなんですけど」とも語っており、車内の使い勝手にも満足した様子を見せていました。







今回インスタグラムに投稿された写真は、購入前に試乗した際のもので、黒×ホワイトのツートーンカラーのクロスビーが写し出されています。実際の購入にあたっては、車体のカラーにこだわりを見せ「オールブラック」を指定したことを自身のYouTubeチャンネルで明かしています。







この投稿に、「似合っております」「かっこいい車じゃないか」「鈴木だけにSUZUKIって事で」「クロスビーは使い勝手がいいですよね」「家は３億だけど、車は庶民派 ナナちゃんいい子だ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】