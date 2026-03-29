歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への思いを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「おごらず慢心せず一歩ずつ大切に進めてゆけと自分に言い聞かせる。」「間違えないでね、辿り着いたとかじゃなくて、やっと始まるとこだよ、と。」 アリーナツアーへ想い





浜崎あゆみさんは「物を書くのが好きな自分が2月にひとり書き始めた台本に、舞台監督チームが加わり、コリオグラファーが加わり、各セクションのスタッフの皆様が加わり、一座が加わりダンスリハーサルとバンドリハーサルが始まって行った過程を、おまさがさっき送って来てくれた写真を見ながら床にひっくり返って思い返していた。」と、投稿。







続けて「気付けばもう3月が終わろうとしている。今のこのチームの強さに甘んじず、改めて、おごらず慢心せず一歩ずつ大切に進めてゆけと自分に言い聞かせる。」「間違えないでね、辿り着いたとかじゃなくて、やっと始まるとこだよ、と。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「期待しかしないで待ってるよ❤ayuが描くScapegoatの世界楽しみにしてるよ❤♡」・「皆の素敵な力が集まって素晴らしいツアーがスタートするんだね 楽しみでしかないよ」・「もうすぐだね 今回のステージもどんなんになるのかがホントに楽しみー」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】