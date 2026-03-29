3月27日、ニュース番組『わたしとニュース』に話し方トレーニングkaeka代表・千葉佳織氏が出演。番組に寄せられた視聴者コメントを受け、“年代ごとのコミュニケーション能力の違い”について見解を示した。

【映像】「おじおばって…」千葉佳織氏がコメントに応じる瞬間

この日は「新生活の会話でコミュパ（＝コミュニケーションパフォーマンス）を高めるコツ」などの話題を取り上げ、千葉氏は自身が実践していることなどを明かしていた。

この放送を受け、「おじおばって突拍子もない話はじめるからすごいよ」と視聴者がコメント。これに対し森川夕貴キャスターは「私たちの親世代の雑談力がすごい。実家に帰ったとき、何かの営業に来ていた人と母が、玄関で1時間くらい話していた。よくそんなにしゃべれるなと」。千葉氏も「話題を提供してくれるのはありがたい」と応じていた。

こういった年代ごとのコミュニケーション能力の違いについて、千葉氏は次のように見解を示す。

「コロナ禍でリモートになったり一時的に人と会わなくなったりして、（雑談する）感覚を忘れたという方が結構いた。そのときに“話し方の本”も全体的によく売れる傾向にあった。そういう時代を経ている人は、結構話しにくいのかもしれない」（千葉佳織氏）

（『わたしとニュース』より）