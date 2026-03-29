武田久美子、引き締まったウエストのぞくスウェット姿「異次元プロポーション」「健康的で美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の武田久美子が3月28日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元アイドル57歳美人女優「引き締まっててかっこいい」ウエストちらり
武田は「気持ち良いお天気ですね 久しぶりの休日をエンジョイしております」とつづり、外出先でのプライベートショットを複数枚投稿。グレーのクロップド丈スウェットとカーゴパンツのセットアップを身に着けており、引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿に「ウエストのラインが理想的」「異次元プロポーション」「肌が綺麗」「健康的で美しい」「まさに憧れ」「鍛えてるのわかる」「引き締まっててかっこいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】元アイドル57歳美人女優「引き締まっててかっこいい」ウエストちらり
◆武田久美子、ショート丈トップスから美ウエスト披露
武田は「気持ち良いお天気ですね 久しぶりの休日をエンジョイしております」とつづり、外出先でのプライベートショットを複数枚投稿。グレーのクロップド丈スウェットとカーゴパンツのセットアップを身に着けており、引き締まったウエストがのぞいている。
◆武田久美子の投稿に反響
この投稿に「ウエストのラインが理想的」「異次元プロポーション」「肌が綺麗」「健康的で美しい」「まさに憧れ」「鍛えてるのわかる」「引き締まっててかっこいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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